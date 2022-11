Ampel-Koalition bringt Blockchain-Förderung in den Haushalt

Die Ampel-Koalition hat auf Initiative des Sprechers für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, die Förderung von Blockchain-Technologien in den Haushaltsetat für das kommende Jahr aufgenommen. So werden im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 500.000 Euro für Forschung zur blockchain-basierter Gefahrengutabwicklung bis hin zu nachhaltigen Wertschöpfungsnetzwerken auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bereitgestellt.Ebenfalls eine halbe Million wird im Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr für die Förderung von Forschungsarbeiten verwendet, die sich mit Blockchain-Plattformen als dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerken und über Smart Contracts intelligent gesteuerten Transportsystemen für den öffentlichen Nahverkehr befassen. 280.000 Euro werden im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in ein Projekt fließen, das die Web 3-Durchdringung in der deutschen Wirtschaft untersucht.„Endlich findet nicht nur die Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz sondern auch die Schlüsseltechnologie Blockchain im Bundeshaushalt Anklang. Die verschiedenen Förderschwerpunkte zeigen, wie vielfältig die Blockchain eingesetzt werden kann“, freut sich Frank Schäffler über das Ergebnis der Haushaltsberatungen. Mehr lesen »