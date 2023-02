American West Metals nimmt 5 Mio. Dollar frisches Kapital für Exploration auf

Weitere Suchergebnisse zu "AMERICAN WEST METALS":

Die australische Explorationsgesellschaft American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) will dieses Jahr die Aktivitäten insbesondere auf dem potenziellen Kupfer-DSO-Projekt Storm hochfahren. Dazu hat man sich jetzt frisches Kapital gesichert.



Wie die Gesellschaft, die zudem vor Kurzem eine erste Ressource zum Zink-, Kupfer- und Silberprojekt West Desert vorlegte, heute bekannt gab, sichert man sich brutto 2.655.418 AUD durch die Ausgabe von Aktien zu 0,05 AUD pro Aktie an institutionelle und Großinvestoren. Wenn die Aktionäre, auf einer Hauptversammlung, die vor dem 30. Juni 2023 abgehalten werden soll, zustimmen, wird das Unternehmen zudem eine kostenlose, nicht börsennotierte Option auf den Erwerb einer Aktie mit einem Ausübungspreis von 0,10 AUD und einem Verfallsdatum zum 30. November 2026 für jeweils zwei im Rahmen des Platzierungsangebots gezeichnete und ausgegebene Aktien an dessen Teilnehmer ausgeben.



Darüber hinaus bietet American Metals bestehenden Aktionären (aus Australien und Neuseeland) im Rahmen einer Bezugsrechtsemission eine Aktie für je fünf Aktien, die von den am Stichtag (23. März 2023) eingetragenen Aktionären gehalten werden, zu einem Ausgabepreis von 0,05 AUD pro Aktie an. Hinzu kommt ebenfalls eine kostenlose, anhängende Option für je zwei beantragte und ausgegebene Aktien. Die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots angebotenen Optionen haben die gleichen Bedingungen wie die im Rahmen des Platzierungsangebots auszugebenden Optionen, d.h. einen Ausübungspreis von 0,10 AUD und ein Verfallsdatum zum 30. November 2026. So sollen noch einmal, in etwa 2.665.418 AUD brutto aufgenommen werden.



Das Bezugsrechtsangebot wird vollständig von RM Corporate Finance gezeichnet, die für ihre Tätigkeit als Zeichner des Bezugsrechtsangebots eine Gebühr von 2 % und eine Platzierungsgebühr von 4 % auf den gezeichneten Betrag sowie 20.000.000 Optionen erhält, die zu einem Preis von 0,10 AUD ausübbar sind und am 30. November 2026 auslaufen (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung des Unternehmens, siehe oben).



Insgesamt sollten American West Metals somit – nach Abzug der Kosten der Kapitalmaßnahmen – erst einmal rund 5 Mio. AUD für das Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Damit sollte die Gesellschaft einiges erreichen können.



American West will vor allem sein 2022 durch eine neue, hochgradige Kupferentdeckungen stark gewachsenes Vorzeigeprojekt Storm auf Somerset Island im arktischen Archipel von Nunavut, Kanada, massiv vorantreiben! In dieser Saison sind unter anderem bis zu 10.000 Meter an Reverse-Circulation-Bohrungen vorgesehen.





In der vergangenen Saison hatte man auf der insgesamt mehr als 3.000 km² großen Lizenz ein potenziell großes, sedimentäres Kupfersystems entdeckt. Der Fußabdruck der oberflächennahen, hochgradigen Kupfermineralisierung bei Storm wurde bis dato auf einer Fläche von etwa 40 ha mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit der Mineralisierung von 24 Metern bei 2,15 % Kupfer (gewichteter Durchschnittsgehalt aus 32 Bohrlöchern) definiert und dabei bislang vier Hauptzonen der Mineralisierung identifiziert. Auf dem Projekt Storm gibt es darüber hinaus zahlreiche unerforschte Ziele innerhalb eines 120 km langen mineralisierten Trends, darunter das Kupferprojekt Tempest, wo zehn Schürfproben >1% Kupfer und bis zu 32% Kupfer in Gossans ergaben. Tempest liegt 40 km südlich von Storm entfernt. Die Lage dieses Projekts und die Entfernung zu Storm verdeutlichen die Ausdehnung des aussichtsreichen Kupferhorizonts im Projektgebiet.



American West wird zudem sowohl auf dem West Desert-Projekt als auch dem Copper Warrior-Projekt in Utah regionale Explorationsarbeiten vornehmen, sodass auch in dieser Hinsicht weiterer Newsflow zu erwarten ist.



