American Express: Kaufgelegenheit bei der Kreditkarten-Aktie

Institutionelle Anleger und Hedgefonds erhöhen ihre Beteiligungen an American Express (AXP). Bounce bei der Aktie des Kreditkartenunternehmens zu erwarten. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: AXP ISIN: US0258161092

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Amex-Aktie verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 26 Prozent ihres Kurswertes. Mit den drei letzten Tageskerzen hat sich das Wertpapier sehr weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt, so dass sich inzwischen eine überverkaufte Marktsituation andeutet. Sofern der Gesamtmarkt mitspielt, wäre an den nächsten Tagen mit einer technischen Gegenreaktion Richtung Norden zu rechnen.

Chart vom 16.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 140.26 USD





Meine Expertenmeinung zu AXP

Meinung: Das Kreditkartenunternehmen mit Sitz in New York meldete für das zweite Quartal im Juni 2022 einen Gewinn von 2.57 USD je Aktie bei einem Umsatz von 13.4 Milliarden USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30.8 Prozent. Auch im Vergleich des Jahres 2021 mit dem Vorjahr ist die Entwicklung sehr positiv. Ein gutes Zeichen ist, dass mehrere institutionelle Anleger und Hedgefonds wie Tyler Stone Wealth Management, Blue Bell Private Wealth Management LLC, Perkins Coie Trust Co und Rise Advisors LLC kürzlich ihre Beteiligungen an American Express erhöht haben.

Setup

Mögliches Setup: Ein Schließen der Kurslücke von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wäre ein klares Kaufsignal. Den Stopp Loss würden wir knapp unter der letzten Tageskerze setzen und das Kursziel auf dem aktuellen Niveau des 20-Tagedurchschnitts anvisieren. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AXP.

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

