American Express: Bereit zum Sprung?

Wertpapiere des US-Zahlungsdienstleisters American Express haben sich in den letzten Tagen dynamisch an die Vorgängerhochs aus Februar 2022 aufwärts begeben und versuchen diese jetzt nachhaltig zu überwinden. Angesichts der zurückliegenden Kursstärke seit Mitte Oktober könnte dies zwar gelingen, allerdings sollten Investoren auch jederzeit auf eine ausgeprägte Konsolidierung vorbereitet sein.

Die Rallye an den US-Märkten ist kaum zu übersehen und bringt Rekorde am laufenden Band hervor, so auch bei American Express. Bereits im Januar versuchte sich die Aktie über die Vorgängerhochs aus 2022 von 199,55 US-Dollar hinwegzusetzen und scheint sogar damit Erfolg zu haben. Über das Niveau von 206,97 US-Dollar hat sich die Aktie bislang allerdings nicht getraut, dennoch ist das eine klare Ansage an die Märkte und eröffnet mittelfristig sehr starke Anstiegschancen. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem mittelfristigen Anlagehorizont.

Kaufsignal gesetzt

Trotz eines frischen Kaufsignals könnten schon bald bei American Express Gewinnmitnahmen erfolgen, im Idealfall geht es auf 199,55 US-Dollar talwärts, darunter über die Marke von 195,61 US-Dollar zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 189,80 US-Dollar. Gelingt um Abschluss eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Rallye, könnten mittelfristig Kursgewinne an 228,11 und darüber sogar 234,30 US-Dollar erfolgen und sich sehr gut für ein längeres Long-Investment anbieten. Unterhalb von 182,15 US-Dollar sollte jedoch ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau aus dem letzten Abwärtstrend um 168,14 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

American Express Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

206,97 // 210,31 // 214,18 // 218,82 // 225,43 // 228,11 US-Dollar

Unterstützungen:

199,55 // 196,15 // 192,12 // 189,51 // 185,16 // 182,15 US-Dollar



Fazit:

Per saldo liegt zwar bei American Express ein Kaufsignal vor, die kurzfristige Pause oberhalb der Rekordstände aus 2022 könnte jedoch bis in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts talwärts reichen. Genau dieser Bereich würde sich aus strategischer Sicht anschließend für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, übergeordnete Ziele sind bei 228,11 und 234,30 US-Dollar identifiziert worden. Aus dem Stand heraus ergibt sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN DJ7U8E eine Renditechance von 100 Prozent, Ziel des Scheins läge bei rechnerisch 5,25 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Tiefständen der Konsolidierung orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es insgesamt keine Umkehrsignale.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ7U8E

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,60 - 2,61 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

178,0355 US-Dollar

Basiswert:

American Express Comp.

KO-Schwelle:

178,0355 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

205,61 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,25 Euro

Hebel:

7,3

Kurschance:

+ 100 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.