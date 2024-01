American Electric Power: Bullen arbeiten am Kaufsignal

Seit nunmehr September 2022 beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei dem US-Energieversorger American Electric Power, die Talsohle wurde aber bereits im Oktober abgelaufenen Jahres durchschritten. Sogar ein erster Ausbruchsversuch über den laufenden Abwärtstrend war vor wenigen Wochen zu verzeichnen, viel wichtiger ist allerdings der in dem untergeordneten Aufwärtstrend gesetzte Impuls!

Nachdem American Electric Power (AEP) nach einer zweijährigen Rallye an den Horizontalwiderstand verlaufend um 104,97 US-Dollar bis September 2022 zugelegt hatte, wechselte der Trend, in der Folge fielen die Notierungen bis Oktober 2023 auf 69,38 US-Dollar zurück. Dort startet eine rechte dynamische Erholungsbewegung und reichte in fünf Wellen auf 84,69 US-Dollar aufwärts und somit knapp über den seit September 2022 laufenden Abwärtstrend. Dieser konnte in einem ersten Anlauf aber nicht geknackt werden, allerdings spielt der untergeordnete Impuls eine viel entscheidende Rolle für die mittelfristige Kursentwicklung der Aktie. Nach Abschluss der kürzlich gestarteten Konsolidierung könnte nämlich ein nachhaltiger Ausbruch auf das Wertpapier von AEP zukommen.

Chance auf Turnaround in 2024

Zunächst einmal dürfte bei AEP eine dreiwellige Konsolidierung abgespielt werden, unterhalb von 79,30 US-Dollar wären demnach Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 75,47 und 76,75 US-Dollar zu erwarten. Dort könnte AEP anschließend wieder zur Oberseite abdrehen und den laufenden Abwärtstrend in Angriff nehmen. Mittelfristige Kursgewinne wären dann oberhalb des Abwärtstrends an 88,85 und schließlich 96,05 US-Dollar zu erwarten und sich für ein längeres Long-Engagement anbieten. Gerät die Aktie jedoch stärker unter Druck und fällt unter 74,97 US-Dollar zurück, würden die Abwärtsrisiken in Richtung der Vorgängertiefs bei 69,38 US-Dollar merklich zunehmen. An dieser Stelle könnte im Anschluss aber ein Doppelboden etabliert werden.

Faktor Zertifikat Long auf American Electric Power Co. Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB4UZP

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

4,79 – 4,84 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,820 Euro

Basiswert:

American Electric Power Co. Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

81,22 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

9,29 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 92 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.