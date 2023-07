Amazon - alle Augen auf den Prime Day

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

US-Techs konsolidieren auf hohem Niveau. Im Fokus steht diese Woche zweifellos Amazon. Der Prime Day ist zu einem internationalen Großereignis geworden und wird entsprechend stark beworben und medial begleitet. Ob die Schnäppchen immer das halten was sie versprechen, darf man bezweifeln. Amazon bedient sich oftmals einem der ältesten Tricks der Welt – der „ursprüngliche” Preis wird angehoben, der reduzierte Preis ist bestenfalls so hoch wie zuvor. Wer häufig bei Amazon bestellt, kann sich den Spaß machen Bestellungen der vergangenen Monate zu überprüfen. In jedem Fall kommt der Prime Day bei den Nutzern an, was letzlich für die Aktie zählt.

Laut Insider Intelligence soll Amazon mit dem diesjährigen Prime Day etwa 12,9 Milliarden US-Dollar einnehmen, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei der Umsatz in den USA etwa 8 Milliarden US-Dollar beträgt. Amazon stellt keine detaillierten Infos für den Prime Day zur Verfügung. Konkurrenten wie Walmart und Target, die zur gleichen Zeit ihre eigenen Aktionen durchführen, konnten laut Insider Intelligence zusammen 5,45 Milliarden Dollar Umsatz in den USA verzeichnen.

Der Prime Day ist auch ein wichtiges Instrument für Amazon, um Abonnenten für seinen Prime-Service zu gewinnen. Insider Intelligence schätzt, dass die Zahl der Prime-Mitglieder bis Ende des Jahres auf fast 300 Millionen ansteigen wird, gegenüber rund 200 Millionen im Jahr 2021.

