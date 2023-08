Amazon: Überwindung des Kernwiderstands?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dem neuen CEO von Amazon ist es gelungen, Überkapazitäten im Onlinehandel an die Marktbedingungen anzupassen. Dadurch trug auch dieses Standbein signifikant zum aktuellen Quartalsgewinn bei. Zusätzlich ist auf die Cashcow AWS weiter Verlass. Die Marktteilnehmer reagierten auf diese Zahlen mit starken Zukäufen der Aktie.

Amazon öffnete am 3. August 2023 seine Bücher und konnte im zweiten Quartal vor allem mit seiner Cloudsparte AWS überzeugen. Das zweite Standbein Onlinehandel trug aber mit 2,3 Mrd. US-Dollar ebenfalls zum Konzerngewinn bei. In Summe wurde ein Quartalsgewinn von 7,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Trotz der schwachen Konjunktur stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow betrug 7,9 Milliarden US-Dollar. So langsam scheinen sich die Effizienzprogramme insbesondere im Logistikbereich auszuzahlen. Hier hatte Amazon im Zuge der Coronapandemie in Antizipation eines hohen Wachstums zu viel investiert und musste seine Kapazitäten nun anpassen. Damit scheint der Onlineriese gewappnet, im Cloud-Computing sowie im Onlinehandel mittelfristig wieder stärker zu wachsen, auch wenn die Marktkapitalisierung bereits bei 1,432 Billionen US-Dollar liegt.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im neuen Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 138,56 US-Dollar auszubilden. Damit findet auch ein Test des Kernwiderstandes bei 141,67 US-Dollar statt. Im Falle einer Überwindung dieses Levels könnte sich die Kursentwicklung bis zum Widerstand um den Bereich von 158,54 US-Dollar weiterentwickeln.

Amazon.com Inc. (Tages-Chart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

141,67 // 158,54 US-Dollar

Unterstützungen:

122,20 // 101,26 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Amazon bis auf 158,54 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB0BQ3) überproportional mit einem Omega von 5,07 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 34 % und dem Ziel bei 158,54 US-Dollar (2,41 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 12.09.2023 eine Rendite von rund 71 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 126,39 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,43 zu 1, wenn bei 126,39 US-Dollar (0,71 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB0BQ3

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,41 – 1,45 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

140,00 US-Dollar

Basiswert:

Amazon.com Inc.

akt. Kurs Basiswert:

138,56 US-Dollar

Laufzeit:

15.03.2024

Kursziel:

2,41 Euro

Omega:

5,07

Kurschance:

+ 71 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.