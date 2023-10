Amazon: Supportlevel hat gehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs von Amazon hat in den letzten Handelstagen vor allem durch die angestrengte Wettbewerbsklage seitens der FTC gelitten. Eine Abschätzung des Erfolges dieser Klage stabilisierte den Kursverlauf in weiterer Folge. Auch die jüngst veröffentlichten Inflationszahlen beiderseits des Atlantiks wirkten unterstützend auf die Kurse.

Die Inflationszahlen in den USA und Europa entwickeln sich in die richtige Richtung, was Konzernen wie Amazon zugutekommt. Bei der nächsten Sitzung der Notenbanken ist ein Beibehalten des Leitzinsniveaus wahrscheinlicher geworden. Die Zinsen stabilisieren sich, ohne die Wirtschaftsleistung in den westlichen Märkten abzuwürgen. Doch das Bild hat zumindest für Amazon einen Schönheitsfehler. Mit ihrer Klage gegen Amazon wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße testet die FTC - Experten zufolge - die Grenzen des US-Rechts aus. Denn für eine Verurteilung müsse die Kartellbehörde zahlreiche Hürden überwinden. Es werde schwierig zu beweisen, dass Verbraucher in einer Welt ohne die aktuellen Geschäftspraktiken von Amazon bessergestellt wären. US-Richter zögerten in der Regel, Niedrigpreise mithilfe des Kartellrechts zu bestrafen. Dennoch könnte sich die Causa negativ auf die Kursentwicklung auswirken.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 145,86 US-Dollar auszubilden. Damit fand auch ein Test des Kernwiderstandes bei 141,67 US-Dollar statt. Die Nachricht einer Wettbewerbsklage lastete in den jüngsten Handelstagen auf dem Aktienkurs von Amazon. Deren Relativierung und die Unterstützung durch die neuesten Inflationszahlen sorgen aktuell für steigende Kurse auf Basis des Supports bei 122,20 US-Dollar. Ein erneuter Test des Widerstandes bei 141,67 US-Dollar könnte bevorstehen.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

141,67// 158,54 US-Dollar

Unterstützungen:

122,20 // 101,26 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HC36ZL) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Amazon in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,61 profitieren. Das Ziel sei bei 145,42 US-Dollar angenommen (5,06 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 115,23 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,21 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

HC36ZL

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,33 – 3,34 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

92,17 US-Dollar

Basiswert:

Amazon.com, Inc.

KO-Schwelle:

92,17 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

127,12 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,06 Euro

Hebel:

3,61

Kurschance:

+ 52 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.