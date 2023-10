Amazon - Onlineriese mit überzeugenden Zahlen und KI-Fantasie

Der Online-Händler Amazon legte gestern nach Handelsschluss Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und lieferte, was viele Experten erwartet hatten. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Sowohl das Handels- als auch das Cloudgeschäft entwickelten sich dabei stark. Darüberhinaus steuerte eine Neubewertung der Beteiligung am E-Autohersteller Rivian über eine Milliarde US-Dollar zum Gewinn bei. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu.

Katalysator dafür waren jedoch nicht nur gute Zahlen, sondern auch die von Amazon-Chef Andy Jassy geschürte KI-Fantasie. „Das KI-Geschäft wächst extrem“, erklärte Jassy bei der Vorlage der Zahlen „und hat im Cloud-Geschäft als auch Amazon Web Services (AWS) noch großes Potenzial.“ Das hören die Marktteilnehmer gern. Zudem wirft die Black Friday Woche /17. bis 27.11.23) bereits ihre Schatten voraus. Einem Bericht im Magazin Forbes zufolge generierten unabhängige Händler über die Plattform von Amazon im vergangenen Jahr an den vier Tagen zwischen Black Friday und Cyber Monday einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar. Amazon selbst veröffentlicht dazu keine Daten.

Ein großer Teil der Analysten ist aufgrund der starken Marktposition und den Wachstumsmöglichkeiten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für die Aktie von Amazon gestimmt. Die Aktienmärkte zeigen sich jedoch extrem volatil. Anleger müssen daher stets mit Korrekturen bei der Amazon-Aktie rechnen.

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 123,90/133,30/145,00/166,00 USD

Unterstützungsmarken: 101,20/110,90/117,40 USD

Die Aktie von Amazon hat in den ersten acht Monaten diesen Jahres kräftig zugelegt. Mitte September drehte das Papier jedoch in eine Konsolidierung. Dabei sank die Aktie bis zur Kreuzunterstützung bei USD 117,40. Die 200-Tage-Durchschnittslinie sowie die 50%-Retracementlinie haben bisher gehalten. Vorbörslich notiert der Tech-Konzern auf Höhe der 61,8%-Retracementlinie. Bestätigt sich diese Erholung und gelingt der Ausbruch über USD 123,90 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum jüngsten Hoch bei USD 133,30. Dennoch sollte die Marke von USD 117,40 weiter im Auge behalten werden. Sinkt der Aktienkurs unter das Level droht ein weiterer Rücksetzer bis USD 110,90.

Betrachtungszeitraum: 22.06.2022–27.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 28.10.2018– 27.10.2023; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb der Barriere, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Bei der Aktienanleihe wurde der Basispreis bei 80 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb des Basispreises, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Verkaufspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Amazon

Aktienanleihe Protect (Quanto)

HVB8AY*

100,00**

31.10.2024

Barriere: 75%***; Zinssatz: 9,5% p.a.

Amazon

Aktienanleihe (Quanto)

HVB8C3*

100,00**

14.11.2024

Basispreis: 80%***; Zinssatz: 7,15 % p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC64G0

2,03

104,416341

104,416341

5,6

Open End

Amazon

HC6PJ2

1,15

113,717483

113,717483

9,4

Open End

Amazon

HC6Y26

0,76

118,061184

118,061184

13,6

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC73JQ

2,62

152,78411

152,78411

-5,2

Open End

Amazon

HC9F3F

1,33

139,1746

139,1746

-10,8

Open End

Amazon

HD044D

0,76

133,019092

133,019092

-22,2

Open End



