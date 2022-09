Amazon: KEIN Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) konnte am 16.08.22 bei 146,57 USD ein letztes Zwischenhoch ausbilden (Punkt 1).

Im Anschluß daran setzte aus Sicht der Markttechnik eine Abwärtsbewegung ein, welche sich durch tiefere Tiefs (Punkt 2) und tiefere Hochs (Punkt 3) kennzeichnet. Dieser Trend ist aktuell vollkommen intakt, weshalb es sich für uns verbietet, hier ins "fallende Messer" zu greifen. Tradingchancen auf der Oberseite sehen wir somit erst wieder bei Überschreiten des letzten Hochpunkts, welches gleichbedeutend mit Break der 200-Tage Linie wäre. Die nächste wichtige Unterstützung finden wir erst im Bereich der 100 USD Marke! Den Wert belassen wir weiterhin auf unserer Beobachtungsliste.



Amazon Tageschart





