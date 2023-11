Amazon: Geplante Gewinne ziehen wieder an!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs von Amazon hat sich seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen sehr stark gezeigt. Allerdings konnte der Widerstand bei 147,29 US-Dollar zum dritten Mal seit 18. August 2022 nicht überwunden werden. Das bei Amazon traditionell hohe KGV könnte aufgrund der Planzahlen zum Jahr 2025 auf 29,96 fallen.

Amazon bietet eine der spannendsten Geschichten unter den Big-Caps im Technologiesektor. Da die Verbrauchernachfrage trotz hoher Inflationsraten die Talsohle durchschritten haben dürfte, bestehen für den Branchenprimus Amazon hervorragende Wachstumsaussichten im Brot- und Buttergeschäft des Online-Handels. Da Amazon dank der hochprofitablen Cloud-Sparte AWS auch an der Spitze des Zukunftsmarktes für generative KI-Anwendungen steht, dürfte es bald zu neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis kommen. Der kürzlich zu Ende gegangene „Prime Day“ war für Amazon ein voller Erfolg. Das zweitägige Mega-Shopping-Event erzielte mit 12,7 Milliarden US-Dollar (+6,3 %) einen höheren Umsatz als je zuvor. Besonders im Heimatmarkt USA überraschte Amazon mit einem Umsatzplus von 6,1 %.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 147,29 US-Dollar auszubilden. Seit 18. August 2022 wurde diese Widerstandszone drei Mal getestet, konnte aber nie überschritten werden. Gelänge es den Bullen diese Marke zu knacken, wäre der Weg frei für einen Test des 170,82 US-Dollar Widerstands. Auch das All Time High bei 188,65 US-Dollar vom 13. Juli 2021 erscheint aus heutiger Sicht in Reichweite.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

147,29 // 170,82 US-Dollar

Unterstützungen:

122,20 // 101,26 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Amazon-Aktie bis auf 162,35 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB032M) überproportional mit einem Omega von 3,54 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 162,35 US-Dollar (3,37 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 19.12.2023 eine Rendite von rund 45 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 130,13 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,2 zu 1, wenn bei 130,13 US-Dollar (1,44 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB032M

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

2,43 – 2,44 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

138,00 US-Dollar

Basiswert:

Amazon.com, Inc.

akt. Kurs Basiswert:

142,83 US-Dollar

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

3,37 Euro

Omega:

3,54

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.