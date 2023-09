Amazon: Droht von dieser Seite neue Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Auch wenn das Börsenjahr 2023 noch nicht vorbei ist, wird Künstliche Intelligenz als Megathema des Jahres in die Geschichte eingehen. Welche Unternehmen davon wie stark profitieren werden, bleibt abzuwarten. Amazon sollten Anleger auf jeden Fall auf der Favoritenliste haben.

Eine neue Studie von Barclays bringt es auf den Punkt: Zu den größten Gewinnern im Bereich KI dürften Unternehmen gehören, die unter anderem über einen starken Vertrieb verfügen, genügend Kapital für aggressive Investitionen haben und bereits heute über starke technische KI-Fähigkeiten verfügen. Amazon hat mit seinem E-Commerce-Geschäft bereits die größte Kundenbasis der Welt und mit seiner AWS-Plattform eine gute Basis, um von der KI-Revolution stark zu profitieren, insbesondere im Hinblick auf die Profitabilität. So schätzt die UBS, dass die Einzelhandelsmargen im wichtigsten Markt, den USA, noch in diesem Jahr zweistellig werden könnten. Auch an der Börse macht sich zunehmend Fantasie breit: Während der Nasdaq 100 zuletzt schwächelte, markierte die Amazon-Aktie am vergangenen Donnerstag sogar ein neues Verlaufshoch. Richtig ist aber auch, dass der Kurs seit Wochen den August-Umkehrbereich aus 2022 bei rund 145 Dollar nicht überwinden kann. Erst wenn hier der Abgabedruck nachlässt, ist der Weg bis in die volumenstarke Kurszone um 160 Dollar frei. Zur Vorsicht mahnt derzeit der MACD: Während die Aktie seit Juni neue Hochs markiert, zeigt der trendfolgende Indikator eine Reihe von fallenden Wendepunkten. Größere Risiken bestehen derzeit aber nicht: Zwischen 125 und 130 Dollar verlaufen mehrfach getestet Nachkaufzone, Rücksetzer bieten sich daher zum Einstieg an.

