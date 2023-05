Amazon - Cloud, Ki und Advertising sollen für Wachstum sorgen [...]

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere besten Tage noch vor uns haben, und ich freue mich darauf, mit meinen Teamkollegen bei Amazon daran zu arbeiten“, schließt Amazon-Chef Andy Jassy seinen diesjährigen Aktionärsbrief ab. Zu den großen Wachstumsfeldern zählt Jassy das Cloud-Geschäft, KI und Advertising. Ein großes Kursfeuerwerk entfachte Jassy damit bisher noch nicht. Hintergrund der aktuellen Zurückhaltung waren Aussagen des Managements im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. So meldete Amazon zwar ein überraschend starkes Plus beim Gewinn und Umsatz im ersten Quartal, allerdings erklärte das Management, dass das Wachstum im Cloud-Bereich im April nachgelassen hat. Dieser Sektor sorgte in der jüngsten Vergangenheit nicht nur einer der Wachstumstreiber, sondern auch maßgeblilch für den erwirtschafteten Gewinn verantwortlich. Dementsprechend verschnupft reagierten die Aktionäre auf die Aussagen. Angesichts der starken Marktposition und mittelfristigen Wachstumschancen ist ein großer Teil der Analysten zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Enttäuschende Zahlen oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktien jedoch unter Druck setzen.

Bonus-Cap Zertifikate könnten dabei eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 65,70. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 106,40/110,65/120,90 USD

Unterstützungsmarken: 89,90/96,50/101,40 USD

Die Aktie von Amazon bildet seit Ende 2022 einen Aufwärtstrend und stößt nun bei 106,40 USD an einen starken Kreuzwiderstand bestehend aus 200-Tage-Durchschnittslinie und mittelfristiger Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch über das Level würde neue Kaufsignale generieren. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass viele Investoren eine Bestätigung des Ausbruchs abwarten. Eine solche Bestätigung erfolgt bei einem Anstieg über 110,65 USD. Unterstützung findet die Aktie bei 101,40 USD. Rücksetzer auf dieses Level dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Kippt der Anteilsschein jedoch unter das Level droht die Stimmung zu drehen.

Betrachtungszeitraum:10.01.2022–09.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD

Finaler Beobachtungstag

Amazon

HC1455

115,39

76,00

130,00

15.12.2023

Amazon

HB8627

120,28

80,00

140,00

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC4PQM

1,92

84,87402

84,87402

5,02

Open End

Amazon

HC54UP

0,98

95,208948

95,208948

10,03

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC06LV

1,90

126,138528

126,138528

-5,07

Open End

Amazon

HC1BS3

0,91

115,252461

115,252461

-10,45

Open End



Betrachtungszeitraum: 10.05.2018– 09.05.2023; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Turbo Bull Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

