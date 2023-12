Amazon: Breakout aus der Konsolidierung in Vorbereitung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Rückblick

Die Party an den Märkten ist bereits länger gelaufen als von vielen Anlegern angenommen. Die Euphorie hält aber immer noch an. Auch die Amazon-Aktie konnte im heurigen Börsenjahr wieder glänzen. Von ihrem Oktober-Rücksetzer hat sich das Papier des E-Commerce-Giganten wieder erholt. Aktuell sehen wir die Konsolidierung der Kurse, welche sich seit November in einer engen Handelsspanne bewegen.

Amazon-Aktie: Chart vom 11.12.2023, Kürzel: AMZN, Kurs: 146.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Obwohl die Amazon-Aktie heuer bereits gut gelaufen ist, sehen die Analysten noch Luft nach oben. Als Grund nennen die Experten unter anderem die starke Position des Unternehmens. Der Konzern hat auch außerhalb seines Kerngeschäftes noch viel Potenzial. Ende November stellte die Cloud-Sparte des Unternehmens (AWS) einen KI-Chatbot für Geschäftskunden vor. Bei weiterer Stärke könnte man der Amazon-Aktie prozyklisch folgen. Schlusskurse unter der 20-Tagelinie würden das bullische Szenario allerdings eintrüben.

Bei einem Ausbruch zur Oberseite könnte man eine Long-Position aufbauen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AMZN

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 12.12.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

