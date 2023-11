Amazon - Black Friday Week erreicht ihren Höhepunkt. Und der Aktienkurs?

Zwischen Black Friday und Cyber Monday senken viele Händler noch einmal die Preise und schüren damit die Kauflaune der Verbraucher. Ob es für einen neuen Umsatzrekord in diesem Jahr reicht, wird sich zeigen. Anleger zeigen sich für Aktie von Amazon jedenfalls optimistisch.

Von 17. bis 27. November 2023 bieten die Amerikaner und ihre Partner Kleidung, Elektronikartikel und vieles mehr zum Schnäppchenpreis an. Offizielle Zahlen zu Aktionen wie Black Friday Week gibt Amazon nie bekannt. Einige Experten rechnen jedoch damit, dass die Black-Friday-Umsätze im gesamten Einzelhandel 2023 einen neuen Rekord erreichen könnten. Für Amazon geht es dabei nicht nur um steigende Umsätze, sondern auch durch derlei Aktionen neue Prime-Kunden zu gewinnen. Prime-Abos sorgen für laufende Einnahmen. Zudem fallen die Umsätze bei Prime-Kunden für gewöhnlich höher aus als bei Nicht-Prime-Kunden.

Ein großer Teil der Analysten ist aufgrund der starken Marktposition und den Wachstumsmöglichkeiten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für die Aktie von Amazon gestimmt. Die Aktienmärkte zeigen sich jedoch extrem volatil. Anleger müssen daher stets mit Korrekturen bei der Amazon-Aktie rechnen. Ob die Warnstreiks in einigen Auslieferungslagern in Europa die Kauflaune in der Black Friday Week bremsen wird sich ebenfalls zeigen.

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 145,00/166,00/179,00 USD

Unterstützungsmarken: 101,20/110,90/117,40/123,90/139,47 USD

Die Aktie von Amazon bildet seit Mitte März diesen Jahres einen Aufwärtstrendkanal. Nach einem Zwischenhoch im September bei rund 145 USD konsolidierte das Papier zeitweise bis in den Bereich der 50%-Retracementlinie bei 117,40 USD. Dann ging es mit Schwung wieder nach oben. Aktuell arbeitet die Aktie am Ausbruch über das Septemberhoch. Gelingt ein signifikanter Ausbruch über 145 USD eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstand bei 166 USD (obere Begrenzung des Trendkanals, 138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Bei einer Korrektur unter die Unterstützungsmarke von 139,47 USD könnte die Stimmung allerdings schnell wieder kippen.

Betrachtungszeitraum: 20.07.2022–24.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 25.11.2018–24.11.2023; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb der Barriere, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Bei der Aktienanleihe wurde der Basispreis bei 85 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb des Basispreises, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Verkaufspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Amazon

Aktienanleihe Protect (Quanto)

HVB8FF*

100,00**

19.12.2024

Barriere: 75%***; Zinssatz: 8,6 % p.a.

Amazon

Aktienanleihe (Quanto)

HVB8C3****

100,00**

14.11.2024

Basispreis: 85%***; Zinssatz: 8,0 % p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC6Y26

2,58

118,904295

118,904295

5,24

Open End

Amazon

HD0GSF

1,35

132,710091

132,710091

10,14

Open End

Amazon

HD0L44

0,87

138,063566

138,063566

15,55

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HC8HYR

2,49

173,676288

173,676288

-5,41

Open End

Amazon

HC7YWX

1,28

160,274161

160,274161

-10,55

Open End

Amazon

HC77U1

0,84

155,423184

155,423184

-16,1

Open End



Turbo Bull Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End auf Amazon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

