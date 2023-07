Amazon: AWS Generative Innovation Center verspricht Mega-Gewinne im Cloud-Geschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Unterstützung für Kunden bei Künstlicher Intelligenz! Amazon-Aktie (AMZN) stößt an Widerstandslinie. Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: AMZN ISIN: US0231351067

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Amazon-Aktie stieg im vergangenen Halbjahr um rund 52 Prozent und hielt sich seit Mai stets über dem 20er-EMA. Sie stößt gerade an eine Widerstandslinie, deren erste Kontaktpunkte aus dem September des Vorjahres datieren.

Chart vom 03.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 130.22 USD

Meinung: Die aktuelle Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hat Amazon dazu veranlasst, sein „AWS Generative Innovation Center“ einzurichten, um Kunden bei der Entwicklung und Implementierung neuer KI-basierter Produkte zu unterstützen. Für dieses Vorhaben soll eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar geplant sein.Dessen Aufgabe wird es sein, die eigenen Cloud-Dienste anzubieten und Kunden bei der Entwicklung generativer KI-Anwendungen zu unterstützen. Amazon plant in diesem Zentrum, Kunden mit hauseigenen Experten in KI und maschinellem Lernen zusammenzubringen.

Setup

Mögliches Setup: Wünschenswert wäre eine Seitwärtsbewegung vor dem Triggern, so dass sich Energie für einen kräftigen Durchbruch aufstauen kann. Den Stop Loss könnten wir knapp uuter der 20-Tagelinie plazieren. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom August des vergangenen Jahres. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 27. Juli nach Börsenschluss. Vorsichtige Trader nehmen die Gewinne – sofern welche angefallen sind -im Vorfeld vom Tisch. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMZN.

Veröffentlichungsdatum: 04.07.2023

