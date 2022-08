Amadeus IT: dank Quasi-Monopol könnte die Software-Aktie bald abheben!

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Das spanische IT-Unternehmen Amadeus IT (AMS) ist „verhalten optimistisch“. Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: AMS ISIN: ES0109067019

Rückblick: Die Aktie des spanischen IT-Unternehmens liegt im Halbjahresvergleich rund 8.5 Prozent hinten. Nach dem Pivot-Hoch fiel das Wertpapier unter den 50-EMA, konnte dann aber auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückkehren und orientierte sich aber mit den zuletzt wieder kürzer werdenden Tageskerzen am 20er-EMA.

Meine Expertenmeinung zu AMS:

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Madrid ist führend im Bereich Tourismus-Software, auf die Transportunternehmen, Hotels und Mietwagenfirmen angewiesen sind. Über das ursprünglich von den europäischen Fluggesellschaften Air France, Iberia, Lufthansa und SAS gegründete Global Distribution System bietet Amadeus IT ein international etabliertes Netzwerk für Buchungen von Tourismusprodukten an – ein Quasi-Monopol! Corona hat bei den Spaniern für zwei verlustreiche Jahre gesorgt, mit dem Ende der Lockdowns und der Wiederbelebung des Reisegeschäfts dürfte aber wieder Schwung in die fundamentalen Zahlen kommen, so dass man für das laufende Jahr „verhalten optimistisch“ ist.

Mögliches Setup:

Setup: Mit dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stopp Loss unter jener vom 11. August können wir die Risikospanne klein halten im Vergleich zum anvisierten Kursziel beim oben genannten Pivot-Hoch. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMS.

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2022

