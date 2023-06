Amadeus IT Group: hält der Höhenflug weiter an?

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Amadeus IT Group (AMS) mit Pullback Setup! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: AMS ISIN: ES0109067019

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wir hatten die Amadeus-IT-Aktie zuletzt mit einem Long-Setup für den 21. März präsentiert. Seitdem war ein Kurszuwachs von fast 18 Prozent zu verzeichnen. Im Halbjahresvergleich waren es gar rund 29 Prozent. Auffällig ist, dass sich das Wertpapier gerade seit Ende März sehr eng am 20er-EMA orientierte. Aktuell liegt der Kurs nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch knapp unter der grünen Linie.

Chart vom 09.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 66.66 EUR

Meinung: Das IT-Unternehmen aus Madrid besitzt ein Quasi-Monopol im Bereich der Software für die Reiseindustrie. Nach den schwachen Jahren der Corona-Pandemie gibt es nun erheblichen Nachholbedarf hinsichtlich der Erneuerung der IT-Systeme und so wurde nach zwei Verlustjahren für 2022 wieder ein positives Ergebnis gemeldet. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms könnte die Kurse zusätzlich beflügeln.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger über der letzten und dem Stop Loss unter der vorletzten Tageskerze. Als Kursziel peilen wir das bereits genannte Pivot-Hoch vom 6. Juni an. Frische Quartalszahlen gibt es am 28. Juli, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMS.

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von