Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles

Dass dieser auch heute noch ziemlich vital ist, kündigte sich schon vor Wochen an. So konnte Gold in unserer Relative-Stärke-Tabelle in Smart Investor 4/2023 erstmalig seit elfeinhalb Jahren wieder den Spitzenplatz belegen. Zuletzt zeigte der Sprung über die symbolträchtige Marke von 2.000 USD/Feinunze, wie quicklebendig das gelbe Metall an den Märkten ist. Ähnliche Höhen erreichte der Kurs auch vor ziemlich genau einem Jahr, am 8. März 2022. Damit wurde seinerzeit der Schlusspunkt der damaligen Rally gesetzt – der Kurs verlor bis zu den Tiefs im Herbst 2022 rund 22%. Das entscheidende Ereignis jener Tage war der Ausbruch des Ukrainekriegs, doch erwies sich dieser „Fear Trade“ letztlich nicht als nachhaltig. Den 24. Februar, den Tag des russischen Einmarschs, erkennt man im Chart nicht an besonderen Kursavancen, sondern lediglich an der herausragenden Volatilität. Auch hatte der Goldpreis bei Kriegsausbruch die Hälfte seines Anstiegs bereits hinter sich. Der Krieg war also nicht direkter Auslöser, es sei denn, die Anleger wären schon aufgrund der Spannungen im Vorfeld massiv auf die Käuferseite gewechselt. Entscheidend ist allerdings, dass die Marke von 2.000 USD/Feinunze im März 2022 erst nach einem längeren Anstieg, also in einem markttechnisch bereits erschöpften Zustand erreicht wurde, während es sich diesmal um einen frischen Ausbruch aus einer Konsolidierungsformation handelt.