Alstom: Kommt jetzt eine Jahrhundertrallye?

Wertpapiere des französischen Zugherstellers Alstom sind im Oktober vergangenen Jahres massiv gecrasht und auf den tiefsten Stand seit 2004 zurückgefallen. Hoffnungen auf einen Trendwechsel bieten derzeit zwei wichtige Faktoren, ein charttechnischer und der andere fundamentaler Natur.

Ausgerechnet ein positives Analystenkommentar der Deutschen Bank hat in dieser Woche bei Alstom für einen satten Kurssprung gesorgt, was Hoffnungen auf einen möglichen Trendwechsel und damit eine mittelfristige Erholung nach dem Kurssturz aus dem letzten Jahr weckt. Allein in 2023 verbuchte die Aktie einen Wertverlust von über 62 Prozent auf knapp 10,00 Euro. Trotz der bekannten Risiken mit Alstoms neuen Projekten und damit einer einhergehenden Gefahr einer Kapitalerhöhung, haben Experten der Deutschen Bank den Zugbauer von "Hold" auf "Buy" gesetzt. Nach Ansicht der Ökonomen blieben die Aussichten für die Margen und die Liquidität des Unternehmens gut. Die Aktie ist so günstig bewertet, wie zuletzt 2004.

Nicht ganz risikolos

Die Bodenbildungsphase im Bereich zwischen 10,66 und 14,28 Euro dauert bei Alstom weiter an. Erst Wochenschlusskurse oberhalb der oberen Begrenzung dürften den Anschein einer Trendwende wecken und Kursgewinne an 16,04 und darüber 18,02 Euro ermöglichen. Ganz risikolos bleibt eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie allerdings nicht. Ein Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase wäre dagegen als neutral zu bewerten. Sollte dagegen das Vorjahrestief bei 10,66 Euro bärisch gekreuzt werden, kämen auf das Wertpapier Verluste auf 10,00 und darunter auf 8,89 Euro zu.

Alstom S.A. (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

13,21 // 13,57 // 13,89 // 14,00 // 14,28 // 14,65 Euro

Unterstützungen:

12,79 // 12,46 // 12,21 // 11,84 // 11,55 // 11,28 Euro



Fazit:

Die Risiken einer weiteren Abwertung der Aktie durch eine Kapitalerhöhung sind allgegenwärtig und könnten ein spekulatives Long-Investment schwierig gestalten. Dennoch ergeben sich aus technischer Sicht oberhalb von 14,28 Euro mögliche Kursgewinne an 16,04 und darüber 18,02 Euro. Wer das Wertpapier gehebelt handeln möchte, könnte hierzu beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME7S0S zurückgreifen. Allein ein Kursanstieg an die erste Zielmarke würde eine Renditechance von 120 Prozentermöglichen, Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 0,50 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 13,75 Euro vorläufig noch nicht überschreiten, im vorgestellten Zertifikat würde sich demnach ein Stopp-Kurs von 0,27 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Monate in Kauf nehmen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME7S0S

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,192 - 0,194 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

11,1207 Euro

Basiswert:

Alstom S.A.

KO-Schwelle:

11,1207 Euro

akt. Kurs Basiswert:

12,94 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,50 Euro

Hebel:

6,7

Kurschance:

+ 120 Prozent

Börse Frankfurt



