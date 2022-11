"Als Stockpicker findet man aktuell die eine oder andere gute Chance [...]

Seit 25 Jahre ist wikifolio Trader André Luger an der Börse aktiv. Seit 2017 betreut der studierte Betriebswirt das wikifolio Typ Distressed Value.

Mit seinem wikifolio Typ Distressed Value gelang wikifolio Trader André Luger ( LugInvest ) seit 2017 eine außergewöhnliche durchschnittliche jährliche Performance von 21,9 Prozent.Gleichzeitig liegt der Risikofaktor mit 0,59 deutlich unter dem einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Außerdem beachtlich: Im aktuell schwierigen Börsenumfeld notiert Typ Distressed Value nur knapp unter dem im Sommer erzielten Allzeithoch. Im Interview gibt Luger Einblicke in seine Strategie und spricht über Aktien, die ihn aktuell überzeugen.

+185,8 % seit 28.07.2017

+7,0 % 1 Jahr

0,59× Risiko-Faktor

EUR 86.359,59 investiertes Kapital

LugInvest DE000LS9M8Q9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 21,9 Prozent

In meinem wikifolio Typ Distressed Value setze ich auf…

Andre Luger: vermeintlich unterbewerte Aktien – bevorzugt aus dem Small- und MidCap-Bereich. Ich verfolge also einen Stockpicker-Ansatz, der hinsichtlich Branchen und Länder sehr frei ist. Der Ansatz ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kurzfristige Trades spielen bei meinen Strategien grundsätzlich eine stark untergeordnete Rolle.

Drei Unternehmen, auf die ich derzeit setze, sind…

Embraer (Brasilien): Drittgrößter Flugzeugbauer nach Boing und Airbus. Auch im Bereich Rüstung aktiv und über die Tochter Eve im Bereich Urban Air Mobility (UAM). Die Aktie ist aus meiner Sicht fundamental günstig/ attraktiv. Nach Corona holen die Airlines Flugzeugbestellungen nach, in Rüstung wird in den nächsten Jahren auch kräftig investiert -Stichwort Ukraine. Der UAM-Markt sollte auch kräftig wachsen können.

Digi International (USA): Amerikanischer Anbieter von Soft- und Hardware sowie Services im Bereich „Internet der Dinge“. Die Aktie hat sich schon sehr gut entwickelt und ist für meine Verhältnisse nicht mehr ganz „günstig“. Aber das Unternehmen liefert seit geraumer Zeit beständig gute Quartalszahlen ab und wächst kontinuierlich, bei steigender Profitabilität in einem Wachstumsmarkt.

Nikon (Japan): Japanischer Konzern, den die meisten nur mit Kameras in Verbindung bringen. Nikon ist aber auch ein bedeutender Zulieferer für die Halbleiter-Branche. Mit der geplanten Übernahme von SLM wird das Geschäftsfeld „Digitale Fabrik/ 3D-Druck“ gestärkt. Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau sehr günstig bewertet (unter Buchwert).

Bei der Bewertung von Unternehmen achte ich auf…

Fundamentaldaten und die Branchenaussichten. Bei den Fundamentaldaten sind für mich Kennzahlen wie Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Free Cash Flow von großer Bedeutung. Solide Bilanzrelationen gefallen mir grundsätzlich auch.

Märkte, die mich derzeit überzeugen, sind…

schwierig… in Japan gibt es aktuell einige attraktiv bewertete Unternehmen, zudem hat der deutliche Rückgang an den Weltbörsen insgesamt zu einem wieder attraktiveren Bewertungsniveau geführt. Als Stockpicker mit mittel- bis langfristigem Horizont findet man aktuell weltweit schon die eine oder andere gute Chance.

Von den nächsten 6 Monaten erwarte ich mir an den Börsen…

Eine Trendwende, weil wir langsam in den Spätzyklus der Zinsanhebungen (insbesondere in den USA) kommen.

Mein bester Trade bisher war…

Die Aktie von Advanced Fiber Communications (wurde 2004 von Tellabs übernommen).

Die erste Aktie, die ich gekauft habe, war…

die Aktie der Deutschen Telekom im November 1996 (1. Tranche).

Meine Liebe zur Börse wurde entfacht durch…

die Telekom-Aktie 1996. Das war für mich als damals 14-jähriger der Einstieg in die Börsenwelt. Seitdem bin ich mit dem „Börsenfieber“ identifiziert. Die Börse hat meine Studienwahl beeinflusst. Die Vielschichtigkeit der Börse (Wirtschaft, Psychologie, Technologie etc.) finde ich faszinierend und jeden Tag aufs Neue extrem spannend.

Meine Börsenweisheit Nummer 1 ist:

„Nicht alle Eier in einen Korb legen“, sprich Diversifikation als zentrales Instrument der Risikosteuerung. Niemand wird mit seinen Entscheidungen/ Einschätzungen immer richtig liegen, daher immer das Risiko begrenzen.

Ein Investment-Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, ist…

„Buffett, Newton, Darwin“ von Robert G. Hagstrom oder „free cash flow and shareholder yield“ von William Priest.

Herr Luger, vielen Dank für das Gespräch!

