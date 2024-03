Alphabet: Das wird reichen!

Technologie-Werte stehen aktuell deutlich unter Druck. Das passiert auch Alphabet. Die Suchmaschinen-Mutter hat am Freitag dennoch einen Aufschlag von fast 1 % geschafft. Immerhin. Denn damit ist die Woche vergleichsweise milde mit dem Minus von gut 4 % ausgegangen. Das Unternehmen meldet im Grunde keine wichtigen neuen Daten. Vielmehr ist es der Markt selbst, der die trübe Stimmung anheizt. So haben die Märkte in diesem Segment vor allem auch Angst davor, dass die Zinsen für längere Zeit nicht sinken. Dies würde die Investitionen verteuern, verhindern und auch die Konsumenten bremsen.

Alphabet: Dennoch!

Dennoch bleibt die Aktie aktuell noch klar im Aufwärtstrend. Der Titel konnte sich in einer breiteren Range zwischen 120 Euro und den Tops bei 140 im laufenden Jahr halten. Dennoch: Vor einem dreiviertel Jahr stand Alphabet bei nur 90 Euro oder darunter. Seither ist der Titel kräftig marschiert. Zieht die Konjunktur wieder an, dürfte es ohnehin besser werden!

