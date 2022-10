Alphabet – Tech-Schwergewicht bricht nach Zahlen auf neue Jahrestiefs ein

Die Alphabet-Aktie bekommt in diesem Jahr keinen Fuß auf den Boden. Erneut schwache Quartalszahlen schickten den Wert auf neue Jahrestiefs. Wo liegen die nächsten Supports?

Der Google-Mutterkonzern meldete für das dritte Quartal 2022 einen Umsatz von 69,1 Mrd. USD, was einem Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Höhere Kosten drückten allerdings auf den operativen Gewinn, der deutlich von 21,0 auf 17,1 Mrd. USD zurückging. Unterm Strich verdiente Alphabet nur mehr 13,9 Mrd. USD oder 1,06 USD je Aktie nach 18,9 Mrd. USD oder 1,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit Erlösen von 70,8 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD gerechnet. Diese Erwartungen verfehlte Alphabet also deutlich.

Sehr gut läuft weiterhin das Cloud-Geschäft. Hier kletterten die Erlöse signifikant von 5,0 auf 6,9 Mrd. USD. Allerdings ist diese Sparte auch nicht profitabel. Die Verluste weiteten sich verglichen mit dem Q3 2021 von 644 auf 699 Mio. USD aus. Die Werbeeinnahmen über YouTube sanken von 7,21 auf 7,07 Mrd. USD. Hier hatten Analysten einen Anstieg auf 7,43 Mrd. USD erwartet. Das Management will nun Kosten sparen, unter anderem bei Neueinstellungen langsamer vorgehen. Das vor allen Dingen aber auch im kommenden Jahr 2023.

Einen konkreten Ausblick auf das vierte Quartal gab das Management nicht. Analysten erwarten im Gesamtjahr 2022 Erlöse von 283,5 Mrd. USD und einen Gewinnrückgang um rund 16 % auf 4,71 USD je Aktie. 2023 sollen Umsatz und Gewinn je Aktie wieder zulegen auf 313,3 Mrd. USD bzw. 5,50 USD je Aktie. Der Free Cashflow wird im kommenden Jahr bei rund 78,6 Mrd. USD gesehen. Daraus ergeben sich für die Aktie KUVs von 4 und KGVs von 20 und 17. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis für das kommende Jahr liegt bei 16.

Chart: Alphabet

Widerstandsmarken: 100,10 + 102,20 + 104,76 + 105,63 + 115,90 USD

Unterstützungsmarken: 94,57 + 86,66 + 84,95 + 76,60 USD

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Alphabet-Aktie in einem großen Abwärtstrendkanal und korrigiert in diesem den starken Anstieg der Jahre 2020 und 2021 aus. Mit dem neuen Tief in dieser Woche wird die Abwärtsbewegung bestätigt. Aus dem großen Bild ergibt sich zwischen 86,66 und 84,95 USD ein Unterstützungsbereich, den die Aktie auf Sicht einiger Wochen noch anlaufen könnte. Dort wird in einigen Wochen auch die untere Begrenzung des Trendkanals verlaufen. Die Bullen müssen sich dort zeigen, um weitere Verkaufssignale in Richtung 76,60 USD zu vermeiden.

Auf der Oberseite ist die Aktie nun stark gedeckelt. Neben dem EMA200 Woche wirken 100,10 bis 102,20 USD und darüber 104,76 bis 105,63 USD als Widerstände. Eine Rückeroberung dieser Zonen würde Potenzial innerhalb des Trendkanals in Richtung des EMA50 freischalten.

Anleger, die bei der Aktie von Alphabet investieren wollen, können dies beispielsweise mit dem Bonus Cap Zertifikat WKN HC14DS tun. Trader, die auf ein Erreichen des Zielkorridors zwischen 86,66 und 84,95 USD setzen möchten, können auf WKN HB5LTT oder HB9ML9 zurückgreifen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag in EUR

Letzter Bewertungstag Cap

Alphabet HC14DS 97,95 125,00 15.12.2023 125 USD

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet HR4JE7 5,04 69,55 3,75 Open End Alphabet HR3DB7 1,92 85,29 9,89 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet HB5LTT 8,22 135,46 2,30 Open End Alphabet HB9ML9 2,40 118,27 3,93 Open End

Weitere Produkte auf die Aktie von Alphabet finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Alphabet – Tech-Schwergewicht bricht nach Zahlen auf neue Jahrestiefs ein erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).