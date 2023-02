Alphabet - Sorgt der ChatGPT-Rivale Bard für den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: GOOG ISIN: US02079K1079

Rückblick: Alphabet betreibt mit Google die größte und bekannteste Online-Suchmaschine. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Nachdem es mit den Alphabet-Papieren in den letzten Monaten immer weiter in Richtung Süden ging, sehen wir im heurigen Jahr nun einen Lichtblick. Die Aktie konnte sich mit starken GAPs nach oben wieder zurück ins Spiel bringen.

Meinung: Der Wettkampf zwischen Google und Microsoft um die Zukunft der Internetsuche spitzt sich zu. Rivale Microsoft ist an Google mit dem Textroboter ChatGPT vorbeigezogen. Google will jetzt mit seiner eigenen Künstlichen Intelligenz mit Namen Bard nachziehen. Der aktuelle Pullback der Aktie könnte eine gute Einstiegsmöglichkeit in das Papier des Suchmaschinen-Betreibers darstellen. Damit die Bullen ihr volles Potential weiter entfalten können, müsste aber auch der Gesamtmarkt mitspielen.

Chart vom 06.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 104.10 USD

Setup: Bei Kursen über der Kerze von gestern könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Trigger-Kerze vornehmen.

Meine Meinung zu Alphabet ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in GOOG

