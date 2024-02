Alphabet: Q4-Zahlen belasten den Suchmaschinen-Giganten!

Rückblick

Alphabet betreibt mit Google die größte und bekannteste Online-Suchmaschine Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Die Aktie wurde in den letzten Monaten aufgrund der Euphorie der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz nach getrieben. Die Quartalszahlen waren gut, aber nicht gut genug, wie wir am jüngsten Down-Gap erkennen können.

Alphabet-Aktie: Chart vom 01.02.2024, Kürzel: GOOGL, Kurs: 141.41 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurse über der Marke von 144 USD wären als Kaufsignal zu werten.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Abdriften der Aktie unter die Kerze vom 31.01.2024 wäre ein Signal für weiter sinkende Notierungen.

Meinung

Der Wettkampf zwischen Google und Microsoft um die Zukunft der Internetsuche geht in die nächste Runde. Microsoft ist an Google mit dem Textroboter ChatGPT vorbeigezogen. Google will mit seiner eigenen Künstlichen Intelligenz mit Namen Bard nachziehen. Die Anleger sehen den anfallenden Investitionsbedarf im KI-Bereich skeptisch, welche längerfristig aber für weiteres Wachstum sorgen sollte. Der aktuelle Pullback der Aktie könnte eine gute Einstiegsmöglichkeit in das Papier des Suchmaschinen-Betreibers darstellen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.75 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.66 Mrd. USD

Meine Meinung zu Alphabet ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in GOOGL

Veröffentlichungsdatum: 01.02.2024

Analyse erstellt im Auftrag von