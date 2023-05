Alphabet im KI-Fieber

„Wir werden KI einsetzen, um unsere Produkte massiv zu verbessern“, kündigte Alphabet-Chef Sundar Pichai kürzlich auf der Google Konferenz I/O an. Künstliche Intelligenz (kurz: KI) zählt in diesen Tagen zu den am meisten gehypten Themen. Dies gilt vor allem seitdem das von Microsoft maßgeblich kontrollierte Unternehmen OpenAI mit dem ChatGPT für Schlagzeilen sorgt. So soll KI in die Google-Suchmaschine integriert werden und dem Onlineshopping aus der Google-Umgebung heraus neue Möglichkeiten geben. Darüberhinaus sind bei Anwendungen wie GMail, Maps, Musik und Fotos neue KI-unterstützte Funktionen geplant. Googles Antwort auf ChatGPT heißt Bard. Bisher funktioniert der Chat-Bot nur in den USA und Großbritannien. Künftig soll Bard in 180 Ländern verfügbar sein. Solche Nachrichten hören Anleger gern, denn die jüngsten Quartalszahlen signalisierten, dass die Wachstumsraten deutlich zurückgingen. So gaben die Anzeigenerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht nach. Wachstumstreiber war zuletzt das Cloud-Geschäft. Zwar verkündete die Google-Mutter auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 70 Milliarden US-Dollar an. Die KI-Story kam jedoch besser an, wie sich am jüngsten Kurssprung zeigte.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv aktuell positiv für die Aktie gestimmt und verweist auf die global starke Marktposition und Wachstumschancen des Konzerns. Allerdings sind Rücksetzer aufgrund eines schwachen Gesamtmarkts nicht auszuschließen. Strukturierte Produkte wie eine Aktienanleihe könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei einer Aktienanleihe erhalten Anleger jährlich eine fixe Zinszahlung. Am Laufzeitende greift der Basiswert, der bei 90 Prozent des Anfänglichen Referenzpreises festgelegt wird. Notiert der Anteilsschein am finalen Bewertungstag auf Höhe des Basispreises, erhalten Anlegern neben der fixen Zinszahlung den Nennwert ausbezahlt. Liegt die Aktie am finalen Bewertungstag jedoch unterhalb der festgelegten Marke drohen Verluste. Aktuell liegt die Aktie bei USD 120. Würden die Konditionen jetzt fixiert, läge die Barriere somit bei USD 90. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Alphabet-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt

Widerstandsmarken: 112,50/120,70/130,80 USD

Unterstützungsmarken: 92,60/96,60/100,00 USD

Die Aktie von Alphabet bildete von Mitte August 2022 bis Ende 2022 einen Abwärtstrend. Danach drehte das Papier in einen Seitwärtstrend zwischen 80,00 US-Dollar und 100,00 US-Dollar. Ende vergangener Woche gelang der Ausbruch aus der Range nach oben und eine Erholung bis zum Niveau von Anfang September 2022. Hier stößt die Aktien an die obere Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals. Rücksetzer bis zur Ausbruchslinie von rund 100 USD wären keine Überraschung und würde einigen Bullen in die Karten spielen, die den Ausbruch verpasst haben. Aus technischer Sicht hat die Aktie mittelfristig Luft bis zum Augusthoch von 120,70 USD und im weiteren Verlauf bis zum Aprilhoch von 130,80 USD. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 92,60 USD an.

