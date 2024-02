Alphabet: Gewinne wachsen weiter!

Letztendlich zahlt sich das Investment Alphabets in das Cloud-Segment aus und wirft für das Jahr 2023 schließlich einen Gewinn ab. Auch das erwartete KGV 2026 von aktuell 16.28 passt sich dem verringerten Wachstum an, welches beim Gewinn knapp zweistellig geplant ist.

Alphabet ist und bleibt der Platzhirsch im weltweiten Werbemarkt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 307 Milliarden US-Dollar, 77 % davon stammten aus dem Werbebereich. Insgesamt konnte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 % und den Betriebsgewinn um 13 % auf 84 Milliarden US-Dollar steigern. Im letzten Quartal 2023 stieg der Umsatz von Alphabet im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 %. Das Werbegeschäft wuchs um 11 %. Darüber hinaus erwirtschaftete Google Cloud im vergangenen Jahr einen Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 sogar einen Betriebsgewinn von 1,7 Milliarden.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Alphabet musste nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2023 am 30. Januar 2024 einen Kursverlust in Form eines Gaps von knapp 8 Prozent einstecken. Dabei konnten die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht zur Gänze erfüllt werden. Die folgenden Tage wurden von den Marktteilnehmern wiederum für Nachkäufe genutzt, der Gap konnte aber bis heute nicht mehr geschlossen werden. Dennoch hat sich seit dem Abverkauf vom 24. Oktober 2023 und dem Bruch des seit Ende Februar 2023 aufrechten Trend eine neue Aufwärtssequenz auf niedrigerem Niveau gebildet. Trotz des gestrigen Minus von 2 Prozent erscheint die neu gebildete Aufwärtssequenz aktuell immer noch intakt. Weiters ist bis in das Jahr 2026 eine Gewinnsteigerung pro Aktie von rund 31 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2026 auf 16,28 senkt. Damit ist Alphabet deutlich günstiger als der Softwareriese Microsoft mit einem entsprechenden KGV von 25,98. Auch nach dem Jahr 2026 sollten die Erlöse und Überschüsse nicht über eine Klippe fallen und so die erwarteten KGVs von Alphabet rechtfertigen.

142,67 // 153,40 US-Dollar

126,12 // 117,13 US-Dollar



Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Alphabet bis auf 159,98 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ME65UJ) überproportional mit einem Omega von 4,98 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 32 % und dem Ziel bei 159,98 US-Dollar (2,49 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 18.03.2024 eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 128,53 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,46 zu 1, wenn bei 128,53 US-Dollar (0,84 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

ME65UJ

Call-Optionsschein

1,58 – 1,59 Euro

Morgan Stanley

145,00 US-Dollar

Alphabet, Inc. Class A

142,77 US-Dollar

20.12.2024

2,49 Euro

4,98

+ 65 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.