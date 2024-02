Alphabet: 2021'er Hochs unbezwungen

Wertpapiere des US-Internetkonzerns Alphabet (ehemals Google) können seit Ende Januar und einem gescheiterten Ausbruch über die Verlaufshochs aus 2021 nicht mehr überzeugen und tendieren talwärts. Aktuell liegt die Aktie auf der letzten technischen Unterstützung auf, die den Wert noch vor einem regelrechten Absturz und Trendbruch bewahrt.

Insgesamt konnte Alphabet die Delle aus 2022 durch einen Kursanstieg auf ein frisches Rekordhoch bei 155,20 US-Dollar bis Ende Januar komplett ausbügeln, nachhaltig war dieser Kursanstieg über die Vorgängerhochs aus 2021 von 152,10 US-Dollar allerdings nicht. Seither korrigiert Alphabet nämlich zur Unterseite und begab sich auf einen seit März 2024 bestehenden Aufwärtstrend sowie die Horizontalunterstützung der letzten Monate um 142,38 US-Dollar abwärts. Sollte an dieser Stelle nicht wieder ein schneller Turnaround gelingen, könnte sich noch ein ausgewachsenes Verkaufssignal durchsetzen.

Bullen müssen sofort handeln

Vorausgesetzt Alphabet erfährt wieder erhöhte Kapitalzuflüsse und steigt infolgedessen mindestens über das Niveau von 148,65 US-Dollar an, könnte das drohende Verkaufssignal in letzter Minute abgewendet werden und in der Konsequenz Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände bei 155,20 US-Dollar entfalten. Theoretisch wären darüber weitere Gewinne bis an 177,97 US-Dollar vorstellbar, sofern Bullen ihr Versprechen vollständig umsetzen. Anderenfalls droht Alphabet durch einen Kursrutsch unter 137,75 US-Dollar ein ausgemachtes Verkaufssignal mit Zielen bei 131,49 und 123,26 US-Dollar. Angesichts der Rallye der letzten Monate käme ein solches Szenario nicht gerade ungelegen.

Alphabet Class A Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

142,98 // 146,20 // 148,04 // 149,54 // 150,70 // 152,78 US-Dollar

Unterstützungen:

138,50 // 136,85 // 135,57 // 134,83 // 132,63 // 129,40 US-Dollar



Fazit:

Gerät Alphabet weiter unter Druck und fällt mindestens unter 137,75 US-Dollar zurück, würde das bärische Szenario rasch in den Vordergrund rücken und Korrekturpotenzial an 131,49 und 123,26 US-Dollar aufbauen. Entsprechend würde sich dieser Fall für ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KJ5BCK anbieten. Die Gesamtrendite beliefe sich auf 199 Prozent, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 142,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht unterschreiten. In der Folge ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,57 Euro, Ziele im Zertifikat wurden bei 1,55 und 2,31 Euroerrechnet. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzunehmen.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KJ5BCK

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,75 - 0,77 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

147,0695 US-Dollar

Basiswert:

Alphabet Inc. Class A

KO-Schwelle:

147,0695 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

140,10 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,31 Euro

Hebel:

16,8

Kurschance:

+ 199 Prozent

Börse Frankfurt



