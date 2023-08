Alpha Exploration: Fortschritte beim hochgradigen Goldprojekt am Horn von Afrika

Alpha Exploration hat über den Abschluss umfangreicher Arbeiten auf dem Kerkasha-Projekt in Eritrea berichtet. Dem Zielgebiet Aburna bescheinigt CEO Hopley das Potenzial für ein „großes Goldprojekt“.

Alpha Exploration (TSXV: ALEX, WKN: A3DLBX, ISIN: VGG3198S1074, Ticker: ALXPF) hat in dieser Woche über Fortschritte auf dem Kerkasha-Projekt in Eritrea berichtet. Die Exploration auf den 771 km² großen Areal konzentrierte sich zuletzt auf das orogene Goldprojekt Aburna und das Kupfer-Zink-Gold-VMS-Projekt Tolegimja.

Mehr als 5.000 Bohrmeter bei Aburna: Ergebnisse im September erwartet

Bei Aburna hatte Alpha Exploration eine oberflächennahe Mineralisierung auf einem Gebiet von 7,2 km x 2 km entdeckt. Nun wurden in dem Zielgebiet 5.565 weitere Bohrmeter zurückgelegt. 4.756 m davon entfielen auf Bohrungen durch Umkehrzirkulation in 28 Löchern, 809 m auf Diamantbohrungen in 5 Löchern. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus und werden für September erwartet.

Im laufenden Jahr hat Alpha Exploration in dem Gebiet nun mehr als 10.000 Bohrmeter zurückgelegt. Außerdem wurden 3.678 m Graben- und Schlitzprobenahmen zur Erprobung von Erweiterungen der 7,2 km langen Gold-in-Boden-Anomalie durchgeführt. Die Probenahmen konzentrierten sich auf die südwestlichen und nordöstlichen Ränder der vorhandenen Bodenanomalie mit mehr als 100 ppb Au-Gold. Auch diese Ergebnisse werden im September erwartet.

Bodenuntersuchungen sollen Mineralisierungstrend bestätigen

Ferner hat das Unternehmen eine magnetische geophysikalische Bodenuntersuchung sowie eine separate GAIP-Untersuchung (Gradient Array Induced Polarization) über 2,1 km x 5,3 km entlang des Haupttrends durchgeführt. Im September soll über die Ergebnisse berichtet werden.

Mit der Untersuchung sollen Bohrziele definiert werden, mit denen einerseits die zuvor in Aburna durchteufte hochgradige Mineralisierung erweitert, andererseits aber auch die Kontinuität zwischen den verschiedenen bisher definierten Hauptzielen, einschließlich Hill 52, Central Area, Celebration Hill und Northeast Area hergestellt werden soll.

Daneben informierte das Unternehmen über den Abschluss einer hochauflösenden topografischen Vermessung und Bohrlochkragenuntersuchung, den Beginn einer Umwelt-Basisstudie sowie die Aufnahme der vorläufigen metallurgischen Testarbeiten. Eine differenzielle GPS-Vermessung aller Bohrlochkragen soll dazu dienen, hochpräzise Kragenhöhen zu ermitteln und eine hochauflösenden Topografiekarte von Aburna zu entwickeln.

Beim Kupfer-Zink-Gold-VMS-Projekt Tolegimja wurde zudem ein 1.324 m langes Grabungsprogramms durch das Hauptziel Gossan abgeschlossen. Daten werden für Oktober erwartet.

Mit intensiver Exploration zum "großen Goldprojekt"

Alpha Exploration CEO Hopley sieht eine "weitere sehr intensive Explorationsphase für das Unternehmen". Das Team sei während der letzten drei Monate damit beschäftigt gewesen, die Erkenntnisse im Zielgebiet Aburna durch die Bohrungen und weitere Maßnahmen zu erweitern.

Hopley glaubt, dass "Aburna das Potenzial hat, ein großes Goldprojekt zu werden". Er verwies dabei auf die jüngsten Ergebnisse, für die bereits Daten vorliegen, darunter 16 m mit 14,07 g/t Au und 23 m mit 6,74 g/t Au. Der CEO erwartet sich von den im Herbst anstehenden Ergebnissen eine "deutliche Verbesserung zum Verständnis des Projekts" sowie konkrete Ziele für die nächste Bohrphase.

