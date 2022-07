Alpha Copper meldet Vertrag über Bohrkampagne auf Kupferprojekt „Okeover“

Ohne Kupfer kommt klimaneutrale Technologie ins Stocken. Das Basismetall ist beispielsweise in Stromkabeln und als wichtiger Bestandteil von Elektrofahrzeugen unverzichtbar. Zu den Explorern, die sich die Entdeckung neuer Ressourcen auf die Fahnen geschrieben haben, gehört Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU, WKN: A3DB6E, ISIN: CA02074D1087). Wie das noch junge Unternehmen aus Vancouver am Dienstag ankündigte, wurde soeben ein Vertrag über 2.000 Meter Diamantbohrungen auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt „Okeover“ abgeschlossen.

„Okeover“ erstreckt sich über ein Areal von 4.613 Hektar Fläche im Westen von British Columbia. Das Kupfer-Molybdän-Grundstück liegt etwa fünfundvierzig Autominuten nördlich der Küstenstadt Powell River und blickt seit seiner Entdeckung im Jahr 1965 auf eine Explorationsgeschichte zurück, an der verschiedene namhafte Unternehmen beteiligt waren. Zu den vormaligen Eignern gehören unter anderem Noranda Exploration, Asarco Exploration, Falconbridge Nickel Mines Ltd., Duval International Corporation, Lumina Copper Corp. und, in jüngerer Vergangenheit (ab 2003), Eastfield Resources Ltd. Anfang 2022 hatte Alpha Copper eine Optionsvereinbarung mit Northwest Copper Corp. und Eastfield Resources Corp. über den hundertprozentigen Erwerb von „Okeover“ geschlossen.

„Okeover“ – die Projekthistorie

Die bekannten Lagerstätten auf „Okeover“ weisen einige Gemeinsamkeiten mit den Entdeckungen „Island Copper“ auf Vancouver Island und „Quartz Hill Moly“ in Alaska auf. Die bislang auf dem Grundstück durchgeführten Bohrungen waren eher oberflächlich und endeten in Mineralisierungen. Nun will Alpha Copper in die Tiefe gehen und die Daten über das mineralisierte Ziel erweitern. Auf Grundlage dessen soll ein National-Instrument-43-101-konformer technischer Bericht entstehen, dessen Veröffentlichung für 2023 anvisiert ist.

Der Bohrvertrag

Verantwortlich für die Durchführung des geplanten 2.000-Meter-Diamantbohrprogramms ist der regionale Dienstleister Superior Diamond Drilling aus Powell River. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und gilt als Branchenführer im Raum Yukon-Territorium und der Provinz British Columbia.

Der Geschäftsführer von Alpha Copper Corp., Darryl Jones, betonte, man freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Bohrteam von Superior Diamond Drilling und darauf, dieses erste Bohrprogramm seitens Alpha Copper zu beproben und analysieren zu lassen. Die Daten aus den historischen Arbeiten (Näheres dazu unten) hätten ein überzeugendes Bild ergeben, das anstehende Bohrprogramm untermauern solle. Man hoffe, letztendlich einen bedeutenden Schritt hin zu einem genauen Arbeitsplan für einen positiven technischen Bericht und klare Hinweise für das weitere Vorgehen zu gewinnen. Bohrziel sei es, hohe Werte aufzudecken und das Potenzial des spannenden Projektes zu erschließen.

Anstehende Explorationen

Aufgenommen werden sollen die Bohrungen an einem gut zugänglichen Abschnitt an der Küste. Die Kampagne zielt auf eine Erweiterung des Zielgebiets „North Lake“ ab. „North Lake“ ist eine von bisher sieben bekannten Mineralisierungszonen auf „Okeover“. Für den Bereich liegt eine historische Ressource aus dem Jahr 2006 vor (abgeleitet 86,8 Millionen Tonnen mit 0,31 Prozent Kupfer und 0,014Prozent Molybdänsulfid).

Historische Bohrungen und Datenbestände

Durchgeführt wurden zwischen 1966 und 1977 mehrere geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, Schürfungen und 13.831 Meter Diamantbohrungen in 82 Löchern. Die Mehrheit der Diamantbohrlöcher waren in einen Winkel von oder weniger als 45 Grad geneigt, fünf der Bohrungen vertikal ausgerichtet. Die durchschnittliche Bohrlochlänge lag bei 169 Metern, das tiefste Loch kam auf 363 Meter Länge. Der Durchschnitt der vertikal erprobten Tiefe lag zwischen 120 und 140 Metern unterhalb der Oberfläche.

Das Ausmaß der Explorationsbohrungen erhöhte sich im Zuge der Arbeiten durch Eastfield Resources Ltd. bis 2008 auf 18.202 Meter Diamantbohrungen (nun 104 Löcher) und zwölf Schlagbohrungen (728 Meter).Vertikale Schlagbohrungen wurden bis in 61 Meter Tiefe niedergebracht.

Zu den verfügbaren historischen Daten gehörten die Berichte des ehemaligen Betreibers Western Mines Limited für den Zeitraum zwischen 1974 und 1977. Die Bohrprotokolle und Analyseergebnisse der Kern- und Bohrkleinproben der vorangegangenen Jahre lagen erst in den späten 1980er-Jahren digitalisiert vor und wurden 2004 von Eastfield Resources erworben.

Im Juli 2007 war von Eastfield ein Bohrprogramm durchgeführt worden, das zum Verständnis der Ressourcen der Zone „North Lake“ beitragen sollte. Auswertungen der Kampagne mit sieben Bohrlöchern ergaben attraktive Ergebnisse. So hatte das Loch OK-07-04 in der Nähe der Westgrenze der „North Lake“-Zone einen Abschnitt von 76 Metern mit einem Gehalt von 0,34 Prozent Kupfer und 0,020 Prozent Molybdänsulfid, einschließlich eines Abschnitts von 19 Metern mit einem Gehalt von 0,42 Prozent Kupfer und 0,020 Prozent Molybdänsulfid durchteuft.

Niedergebracht worden war das Loch seinerzeit neben und unterhalb eines historischen Lochs aus dem Jahr 1972. Der Großteil des mineralisierten Abschnitts inklusive des höhergradigen Intervalls, lag unterhalb der historischen Bohrung, die bis in 97 Meter Tiefe vorstieß.

Ein weiteres historisches Bohrloch, OK-07-02, etwa 350 Meter östlich des „North Lake“-Zielgebiets, durchteufte 23 Meter mit 0,24 Prozent Kupfer und 0,031 Prozent Molybdänsulfid am Grund des Bohrlochs. Damit war bestätigt, dass die Mineralisierung nach Norden hin offen und „North Lake“ somit wesentlich größer sein könnte als noch 2006 geschätzt. Darüber hinaus scheinen die Molybdänwerte in östlicher Richtung anzusteigen.

Die Erprobung der „North Lake“-Zone wird nun unter Regie von Alpha Copper fortgesetzt und dürfte zu aufschlussreichen Neuigkeiten führen.

Über Alpha Copper Corp.

Das Mineralexplorationsunternehmen Alpha Copper Corp. aus Vancouver konzentriert sich auf die Entdeckung und Erschließung von Kupfervorkommen in stabilen Rechtssystemen, etwa in Kanada. Damit will die Firma einen maßgeblichen Beitrag zur nachhaltigen grünen Wirtschaft leisten, insbesondere im Bezug auf die Versorgung mit für die voranschreitende Elektrifizierung notwendigen Rohstoffen. Das Unternehmen hat aktuell zwei Kupfer-Projekte, beide in British Columbia, im Portfolio: „Indata“ (Option auf eine 60-prozentige Beteiligung) und das hier besprochene „Okeover“(Option auf 100-prozentige Beteiligung).

Für ausführliche Informationen zu Alpha Copper sehen Sie sich auch unser Exklusivinterview mit Unternehmenslenker Darryl Jones an. https://youtu.be/HYJRxbdiMLw



View enclosure: AlphaCopper.jpeg [image/jpeg]

