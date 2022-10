Alpha Copper: Bohrprogramm liefert Hinweise auf Kupferporphyr-Mineralisierungen

Während Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU, ISIN: CA02074D1087) im Fusionsprozess mit dem Mitbewerber CAVU Energy Metals ist, gehen die Arbeiten auf den angestammten Portfolio-Projekten weiter. Der kanadische Kupfer-Explorer meldete nun den Abschluss seines Sommer-Explorationsbohrprogramms auf dem Grundstück „Indata“. Ausgerichtet war die Bohrkampagne auf neue Mineralentdeckungen; niedergebracht wurden dreizehn Löchern mit insgesamt über zwei Kilometern Bohrstrecke.

Das Kupfer-Gold-Projekt „Indata“ liegt im Norden von British Columbia. Alpha Copper hat die Möglichkeit, im Rahmen eines Earn-in-Options-Agreements mit Eastfield Resources Corp. eine 60-prozentige Beteiligung an dem Projekt zu verdienen. Geographisch ist „Indata“ 240 Kilometer von der Stadt Prince George entfernt; 88 Kilometer östlich liegen die „Mount Milligan“-Minen (Centerra Gold Inc.) und nur 16 Kilometer vom Projektgelände befinden sich die Projekte „Kwanika“ und „Stardust“ von Northwest Copper Corp. Geologisch betrachtet, liegt „Indata“ auf Gestein, das den bekannten Quesnal-Terran aus dem Mesozoikum und die Cache Creek Group aus dem Paläozoikum umfasst.

Update zum Sommer-Bohrprogramm

Zur Statusmeldung zum Abschluss der Diamantbohrkampagne äußerte Darryl Jones, der Geschäftsführer von Alpha Copper, das auf Entdeckungen ausgerichtete Programm schreite voran und fördere dabei immer wichtigere Erkenntnisse zutage. Die bislang zusammengetragenen Informationen leiteten die Bemühungen bei der Exploration und verbesserten das Verständnis der zugrundeliegenden Mineralisierung auf dem Grundstück. Die frühzeitige Analyse bilde die Grundlage für die strategische Planung, um zusätzliche und zunehmend wertvolle Bohrziele für die anstehende Herbstbohrkampagne zu finden. Jeder Bohrmeter, so Jones weiter, führe zu einer klareren Vorstellung über das Potenzial von „Indata“. Mit weiteren Bohrungen sollen neue Aktionärswerte angestrebt werden.

Zusammenfassung der Bohrkampagne

Bereits Mitte September war das mehrwöchige Sommerbohrprogramm auf „Indata“ beendet. Dreizehn Bohrlöcher wurden niedergebracht und in Summe 2.140 Bohrmeter vorgetrieben. Der Schwerpunkt lag auf Porphyr-Kupfer- und Quarzgang-Zielen sowie Karbonat-Ersatzlagerstätten (CRD, carbonate replacement deposits).

Hinweise auf Kupfer-Porphyr …

In sechs der diesjährigen Bohrlöcher wurde eine Porphyr-Kupfer-Mineralisierung beobachtet, und zwar sowohl in der Zone „Lake“ als auch in einem 500 Meter weiter südlich gelegenen Gebiet. Diese Mineralisation steht im Zusammenhang mit einer großflächigen Verkieselung und Biotit-Alteration, die in Chlorit-alteriertem, triassisch-jurassischem Andesit und Diorit vorliegt.

Frühere Bohrergebnisse aus der „Lake“-Zone beinhalteten eine Strecke von 27 Metern mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,27 Prozent Kupfer (Bohrloch 08-I-01) beziehungsweise 148,2 Meter mit 0,2 Prozent Kupfer (Bohrloch 98-4); darin ein höhergradiger Abschnitt von 0,37 Prozent Kupfer über 24,1 Meter. Die Zone „Lake“ ist in alle Richtungen erweiterbar.

… CRD-Mineralisierung …

Des Weiteren ergab das Bohrprogramm in zwei separaten Gebieten im nordwestlichen und südöstlichen Bereich der Liegenschaft Hinweise auf eine Karbonat-Ersatzlagerstätten-ähnliche Mineralisierung. Die neuen Bohrungen IN22-74 und IN22-84 stießen auf Porphyr-Molybdän, das letztgenannte (nordwestliche) Bohrloch zusätzlich auf eine ausgedehnte Kalkstein-Brekzien-Einheit. Diese ergab bei Oberflächenproben stark anomale Werte für Blei, Zink, Arsen, Antimon und Gold. Ebenso ist Mangan-Kalzit vorhanden, was ein weiterer Hinweis auf eine nahe gelegene Karbonat-Ersatzlagerstätten-Mineralisierung ist.

… und Quarzadern

Zwei weitere Löcher (IN-22-77 und IN-22-78) durchteuften mesothermische Quarzadern, die jenen im östlichen Bereich der Liegenschaft ähneln.

Bei vergangenen Explorationsbohrungen auf dem Grundstück waren Werte von 9,8 Gramm Gold und 51,4 Gramm Silber je Tonne über 1,3 Meter (Bohrloch 87-I-4) beziehungsweise 1,8 Gramm Gold und 114,1 Gramm Silber je Tonne über 2,5 Meter (Bohrloch 87-I-1) festgestellt worden. Ein historisches Highlight aus einem weiter nördlich gelegenen Areal waren 46,2 Gramm Gold und 2,0 Gramm Silber je Tonne über vier Meter (Bohrloch 88-I-11) und 354,1 Gramm Silber über 3,2 Meter (Bohrloch 89-I-6).

Über Alpha Copper Corp.

Das Rohstoffunternehmen Alpha Copper Corp. aus Vancouver widmet sich der Mineralexploration und der Entwicklung von Vermögenswerten. Im Fokus stehen Exploration und Erschließung von Kupfervorkommen in stabilen Rechtssystemen im Sinne der „grünen“ Wirtschaft. Im Portfolio befinden sich zurzeit zwei Projekte in British Columbia: Das oben beschriebene Earn-in-Projekt „Indata“ mit Ziel einer 60-prozentigen Beteiligung sowie das Kupfer-Molybdän-Projekt „Okeover“ unweit von Powell River; hier hat Alpha Copper eine Option auf den 100-prozentigen Erwerb.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.