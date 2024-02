Ally Financial: Bullenflagge & Umkehrkerze als Einladung für Long Trade!

Synchrony übernimmt Point-of-Sale-Finanzierungs­geschäft von Ally Financial

Ally Financial (ALLY) – ISIN – US02005N1000

Bounce bei der Ally-Aktie könnte kommen!Rückblick

Die Ally-Aktie zeigte zuletzt eine Bullenflagge mit einer Umkehrkerze, die den 20e3r-EMA testete. Im Halbjahresvergleich liegt das Wertpapier rund 22 Prozent im Plus.

Ally-Aktie: Chart vom 05.02.2024, Kürzel: ALLY, Kurs: 35.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn es nach oben weitergeht, könnte ein kräftiger Bounce kommen.

Mögliches bärisches Szenario

Falls der Support wegfällt, sollten wir eerst einmal die Finger von diesem Wertpapier lassen.

Meinung

Ally Financial ist Marktführer im Digital Banking und bei der Autofinanzierung in den USA. Der aus General Motors hervorgegangene Finanzdienstleister hinkt den Rekordzahlen des Jahres 2021 weiterhin hinterher. Neue Dynamik könnte die Aktie mit dem angekündigten Verkauf des Point-of-Sale-Finanzierungsgeschäfts an Synchrony erhalten. Bei dem Deal geht es um Kreditforderungen in Höhe von 2.2 Milliarden US-Dollarbeziehungsweise 450.000 aktive Kreditnehmer in den Bereichen Heimwerkerdienstleistungen und Gesundheitswesen. Über die Höhe des Kaufpreises gab es keine Informationen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 10.79 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 178.73 Mio. USD

Meine Meinung zu Ally Financial ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ALLY.

Quellennachweis: https://media.ally.com/2024-01-19-Synchrony-and-Ally-Financial-Reach-Agreement-on-Sale-of-Allys-Point-of-Sale-Financing-Business

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2024

Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze keine Positionen im oben genannten Wertpapier.

