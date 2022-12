Allup meldet hochgradige Quarzsande in situ mit durchschnittlich 98,8% SiO2 auf Sparkler C

Nach erfolgreichen Handbohrungen auf privatem und gerodetem Farmland innerhalb seines Sparkler C-Projekts plant Allup Silica Limited (ASX: APS; FRA: U77) bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres Luftkernbohrungen sowie vollständige metallurgische Aufbereitungstests.



Innerhalb von Sparkler C lieferten von den 30 ersten Bohrproben, die im gesamten Zielgebiet entnommen wurden, 21 Löcher Ergebnisse, die über dem Cut-off-Wert von 98 % lagen, mit einem durchschnittlichen Quarzgehalt von 98,8 % (SiO2) und einem Eisengehalt von 2094 ppm (Fe2O3). Die durchschnittlichen Oberflächengehalte der 21 Bohrlöcher lagen bei 98,8 % SiO2. Die Erdbohrerproben haben hochreinen Quarzsand bis in eine Tiefe von 2,4 m mit dem Potenzial für hochwertigen Quarzsand identifiziert, der durch Verarbeitung auf Gehalte von 99,5 % Siliziumdioxid (SiO2) und weniger als 100 ppm Eisen (Fe2O3) gebracht werden könnte. Solche Reinheitsgrade werden für die Herstellung von Glas benötigt.





Diagramm 1: Lagekarte des Sparkler-Kieselsand-Explorationsprojektgebiets





Diagramm 2: Standorte der Handschneckenbohrungen und SiO2-Bestimmung des Rohmaterials



Allup konzentriert sich bei der Exploration auf Sparkler auf gerodetes Land in Privatbesitz. Der Mehrwert für Farmer könnte darin liegen, Sand von Farmland zu entfernen und die wertvolleren Bodentypen freizulegen, die sich möglicherweise darunter befinden.



Sparkler C befindet sich im selben Gebiet wie Sparkler A (siehe ASX-Meldung vom 30. Juni 2022), bei dem die Ergebnisse der metallurgischen Aufbereitungstests bei (durchschnittlich) 99,7 % SiO2 und 84 ppm Fe2O3 lagen. Dies sind Werte, die für das in der Photovoltaikindustrie (Solarzellen) verwendete Glas geeignet sind.



Die kommenden Luftkernbohrungen zielen darauf ab, das Sparkler-Kieselsandprojekt zu erweitern und zusätzlich zu der abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 70 Mio. t bei Sparkler A (siehe ASX-Meldung vom 30. Juni 2022) nach weiteren geeigneten Quarzsanden zu suchen.



Andrew Haythorpe, der Vorsitzende von Allup Silica, kommentierte: „Die Ergebnisse des Handbohrprogramms auf in unserem Projektgebiet Sparkler C haben und die von uns erhofften Ergebnisse geliefert. Ich freue auf die nächste Bohrphase, die ein besseres Verständnis für das Ausmaß der hochgradigen Ressource liefern wird.“



Fazit: Das junge Quarzsand-Unternehmen Allup Silica ist erst seit März 2022 an der Börse und hat beim IPO 5 Mio. AUD bei 0,20 AUD aufgenommen. Wie angekündigt, arbeitet das Unternehmen systematisch seinen Businessplan ab und evaluiert Quarzsandprojekte in ganz Australien. Es ist ermutigend, dass die Arbeit schon beim ersten Projekt aus seinem umfangreichen Portfolio durch sehr gute Resultate belohnt wird. Allup will langfristig von dem sich verknappenden Angebot an hochreinen Sanden für die Glas- oder Photovoltaik-Industrie profitieren.



