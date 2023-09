Allianz: eine Aktie für schwierige Marktphasen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

JPMorgan-Analyst Farooq Hanif stuft von Neutral auf Overweight hoch! Auch Kursziel der Allianz-Aktie (ALV) angehoben!

Symbol: ALV ISIN: DE0008404005

Rückblick: Die Allianz-Aktie überzeugte mit einem Halbjahresplus von rund 8.5 Prozent und könnte nach der Bullenflagge der letzten Tage einen neuen Move Richtung Norden vorbereiten. Die aktuelle Notierung knapp über dem 20er-EMA wäre ideal für einen Long-Einstieg, wobei wir uns etwas Rückenwind vom derzeit schwachen Gesamtmarkt wünschen.

Chart vom 26.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 231.00 EUR

Meinung: Das Wertpapier des Versicherungsunternehmens verdient auch in schwierigen makroökonomischen Zeiten eine Würdigung für die Watchlist. Daher erfuhr es von JPMorgan-Analyst Farooq Hanif eine Hochstufung von Neutral auf Overweight und eine Anhebung des Kursziels von 240 auf 270 EUR. Trotz der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung des Sektors bleibt er aufgrund zahlreicher positiver Faktoren optimistisch für das Unternehmen. Er betonte, dass die Allianz unabhängig von der wirtschaftlichen Lage ihre Prognosen erfüllt. Diese Fähigkeit, Schocks zu bewältigen, wird jedoch oft vom Markt übersehen. Ein weiterer Grund für eine Investition ist die attraktive Kapitalrendite, die durch Dividendenausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe noch gesteigert werden könnte.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir das Kaufsignal über die letzte Tageskerze und den Stopp Loss unter die vom 14. September. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. er Konzern medlet die Zahlen zum diriten Quartal am 10. November, so dass wir den Trade über mehrere Wochen laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALV.

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von