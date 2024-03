Allianz auf 22-Jahreshoch. Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung stützen.

Der Aktie der Allianz hat den höchsten Stand seit März 2002 erreicht. Bis zum Allzeithoch von EUR 402 ist es zwar noch ein Stück. Ein solches Kursziel will aktuell auch kein seriöser Experte ausgeben. Die jüngsten Meldungen des Konzerns gaben dem Papier zuletzt jedoch deutlichen Auftrieb und eine nachhaltige Schwäche zeichnet sich noch nicht ab.

Gestern gab der Versicherungsriese bekannt, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro zu starten. Grundlage für den Rückkauf bildeten die guten Unternehmenszahlen für 2023. Dabei stieg der operative Gewinn um 6,7 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro und der Nettogewinn um 30.3 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereits im Vorfeld wurde beschlossen, die Ausschüttungsquote von 50 auf 60 Prozent anzuheben. Daher wird nun eine Erhöhung der Dividende um 21,1 Prozent auf 13,80 Euro vorgeschlagen. Für 2024 erwartet das Management einen operativen Gewinn zwischen 13,8 und 15,8 Milliarden Euro.

Die Vermögensverwaltung sowie Lebens- und Krankenversicherungsbereich entwickelten sich 2023 bereits überdurchschnittlich gut. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, soll sich dieser Kurs 2024 fortgesetzen. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2023 zeigte der Versicherungsriese in diesem Segment aufgrund von Zahlungen für Schäden aus Naturkatastrophen noch Schwächen. Neben Preiserhöhungen in diesem Segment setzt die Allianz 2024 unter anderem auf Expansion. Kürzlich meldeten die Münchner dazu den Abschluss der Übernahme von Tua Assicurazioni. Damit hat die Allianz ihr Schaden- Unfallversicherungsportfolio in Italien kräftig aufgestockt.

Nach Angaben von Refinitiv stuft ein großer Teil der Analysten die Aktie als haltens- oder sogar kaufenswert ein. Mit einem KGV von 12,3 und einer Dividendenrendite von 5,3 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist das Papier moderat bewertet. Rücksetzer sind jedoch nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt, schlechte Unternehmensnachrichten oder konjunkturelle Schwächen in wichtigen Märkten könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Allianz

Widerstandsmarken: 263,05/270,85 EUR

Unterstützungsmarken: 229,00/237,75/250,40 EUR

Die Aktie der Allianz bildet seit 2009 einen Aufwärtstrend – allerdings immer wieder mit teils deutlichen Rücksetzern. Im November 2023 hat sich der Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Zum Auftakt in die neue Woche erreichte das Papier mit EUR 260 den höchsten Stand seit März 2002. Mit dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 250,40 eröffnete sich weiteres Potenzial bis EUR 263,05 (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 270.85 (161,8%-Retracementlinie). Der kurzfristige RSI-Indikator signalisiert eine leicht überhitze Lage. Mit kurzfristigen Rücksetzern sollte somit gerechnet werden. Auf der Unterseite findet die Aktie bei EUR 250,40 jedoch eine starke Kreuzunterstützung (Ausbruchslinie, Unterkante des Aufwärtstrendkanals). Kippt die Aktie unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis EUR 237,75. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel zeichnet sich frühestens bei Unterschreiten der 200-Monats-Durchschnittslinie. Diese Marke liegt aktuell bei rund EUR 229.

Betrachtungszeitraum: 02.02.2023–12.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 13.03.1997– 12.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Airbus-Aktie am 02. April 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Allianz

Express Aktienanleihe Protect

HV4XGU*

101,25%**

02.06.2028

Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,85% p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

K.o.-Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Allianz

HC7ZS9

4,82

212,7645

212,7645

5,45

Open End

Allianz

HD0Q5S

3,55

225,6978

225,6978

7,40

Open End

Allianz

HD170T

2,44

236,8341

236,8341

10,75

Open End

Allianz

HD35JR

1,64

244,7367

v

16,23

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Allianz

HD35JY

4,46

304,9845

304,9845

-5,87

Open End

Allianz

HD1AE8

3,46

294,8992

294,8992

-7,57

Open End

Allianz

HC9A2H

2,45

284,7783

284,7783

-10,61

Open End

Allianz

HD3B1M

1,69

276,9887

276,9887

-15,33

Open End



