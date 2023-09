Allianz: Zinsniveau hebt Profitabilität!

Der Aktienkurs der Allianz hat sich seit den Turbulenzen von Mitte März 2023 wieder mehr als stabilisiert. Die Marktteilnehmer messen dem Risiko von sinkenden Anleihekursen aufgrund steigender Zinsen weniger Gewicht zu als in der Vergangenheit. Der Kursverlauf hat das All Time High wieder im Visier.

Die Aussicht auf hohe Zinsen über einen längeren Zeitraum hinweg zwingt die Unternehmen aus Sicht der DZ Bank dazu, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Eine Rückkehr von Null- und Negativzinsen erwartet DZ Bank Analyst Timo Dums auch langfristig nicht. Die Perspektive einer längeren Periode mit hohen Leitzinsen verfestige sich also, was maßgeblich Banken und Versicherungen helfen dürfte. Dums hält vor allem jene Unternehmen für gut aufgestellt, die in Segmenten tätig sind, die sich von wirtschaftlichen Schwächephasen nicht beeindrucken lassen. Im Dax dürften laut DZ Bank vor allem Banken und Finanzdienstleister wie die Commerzbank, die Allianz und die Deutsche Börse gut mit langfristig höheren Zinsen zurechtkommen.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Februar 2022. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höher Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse betroffen sein sollte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab 23. Januar 2023 eine Seitwärtsrange aus, die erst in den letzten Handelstagen nach oben hin durchbrochen worden ist. Der Verlauf wurde lediglich vom Test des All Time Highs im Bereich von 232,45 Euro gebremst. Aktuell hält der Test noch an, nachdem der Kurs fürs Erste von diesem Widerstand abgeprallt ist. Ein weiterer zeitnaher Test des Widerstandes bei 232,45 Euro kann aber nicht ausgeschlossen werden. Auch die Lage bei den KGVs deutet auf eine mittelfristige Kursstärke hin.

Allianz SE St. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

232,45 // 254,01 Euro

Unterstützungen:

222,85 // 212,00 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Allianz-Aktie bis auf 245,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB4VP6) überproportional mit einem Omega von 9,48 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 17 % und dem Ziel bei 245,01 Euro (1,41 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 15.03.2024 eine Rendite von rund 83 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 221,75 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 51 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,64 zu 1, wenn bei 221,75 Euro (0,38 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB4VP6

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,85 – 0,86 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

240,00 Euro

Basiswert:

Allianz SE St.

akt. Kurs Basiswert:

229,63 Euro

Laufzeit:

15.03.2024

Kursziel:

1,41 Euro

Omega:

9,48

Kurschance:

+ 83 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.