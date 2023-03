Allianz-Zertifikate mit bis zu 15%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Nachdem sich die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) von ihrem Jahrestief bei 156,22 Euro vom 28. September 2022 deutlich nach oben hin absetzen konnte, trat sie vor einem Monat in eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 220 Euro ein. Auf die Veröffentlichung der trotz des operativen Rekordgewinns schwachen Zahlen für das Vorjahr reagierte der Aktienkurs mit einem kurzfristigen Kursrückgang auf bis zu 213 Euro, der aber schnell wieder neutralisiert werden konnte.

Wegen der günstigen Geschäftsentwicklungen der Mitbewerber und dem über den Erwartungen ausgefallenen Lebensversicherungsgeschäft bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 309 Euro ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Für Anleger, die der Allianz-Aktie eine stabile Kursentwicklung zutrauen und die gleichzeitig Kursrisiko des direkten Aktienkaufes limitieren wollen, könnte nun die Anschaffung eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit 15% Chance und 32% Sicherheitspuffer

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Allianz-Aktie (ISIN: DE000SQ6YRF9) mit Barriere bei 150 Euro, Bonuslevel und Cap bei 260 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.6.24, konnte beim Aktienkurs von 221,10 Euro mit 225,83 Euro erworben werden. Verbleibt die Allianz-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 150 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 260 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 225,83 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 15,13 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,16 Prozent auf 150 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Discount-Zertifikat mit 13% Chance und 20% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Allianz-Aktie (ISIN: DE000PH9PC65), BV 1, Bewertungstag 21.6.24, mit Cap bei 200 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 221,10 Euro mit 176,82 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 20,03 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Allianz-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 200 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 200 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 13,11 Prozent (=10 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 200 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek