Allianz: Weiter korrekturgefährdet

Die Turbulenzen an den Aktienmärkten ebben nicht ab, wieder gestiegene Inflationssorgen treiben die Notierungen weiter gen Süden und verstärken den Abwärtsdruck. Die Allianz-Aktie könnte mit einem hoffnungsvollen Doppelboden im aktuellen Kursbereich noch scheitern und würde demnach ein Folgeverkaufssignal auslösen.

Bis Februar 2020 lief es für das Wertpapier der Allianz Gruppe wie am Schnürchen gezogen, in der Spitze erreichte die Aktie bei 232,60 Euro einen Spitzenwert. Nach dem darauf folgenden Corona-Crash erholte sich der Wert von 120,00 Euro bis Februar dieses Jahres wieder in seine alten Hochs, kam an ihnen allerdings nicht vorbei und musste neuerliche Verluste auf 168,20 Euro bis Juli dieses Jahres einstecken. Der letzte Aufschwung endete bereits am Horizontalwiderstand um 182,00 Euro, aktuell notiert das Allianz-Papier an seinen Sommertiefs. Sollte an dieser Stelle kein nachhaltiger Doppelboden gelingen, würde ein Bruch dieser Unterstützung in ein neuerliches Verkaufssignal münden.

Doppelboden in Gefahr

Sollte demnach das Julitief bei 168,20 Euro mindestens auf Tagesschlusskursbasis verlassen werden, würden weitere Abschläge zunächst auf 163,02 und darunter glatt 160,00 Euro drohen. Eine überschießende Welle könnte sogar auf 148,60 Euro abwärts reichen, ehe die Allianz-Aktie wieder zu einer Erholungsbewegung ansetzt. Genau diesen Umstand könnte man sich über entsprechende Anlageinstrumente zu Nutze machen. Ein bullisches Szenario kann unter dessen für das Allianz-Papier kaum abgeleitet werden, erst oberhalb von mindestens 188,00 Euro könnte eine längere Erholungsphase an 208,00 und darüber in den Bereich von 219,50 Euro einsetzen. Hoffnungen auf einen derartigen Fall sollte man sich angesichts der Entwicklungen derzeit allerdings nicht machen.

Allianz SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Allianz AG Strategie für fallende Kurse



WKN:

MA7L1Y

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

3,81 – 3,82 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,380 Euro

Basiswert:

Allianz AG

Richtung:

Short

akt. Kurs Basiswert:

168,68 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

6,85 Euro

Faktor:

8,0

Kurschance:

+ 80 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



