Allianz: Pfeile zeigen weiter klar nach unten!

Auch der deutsche Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) gehörte in den letzten Monaten zu den klaren Verlierern am Markt.



Notierte die Aktie noch am 21.04.22 im Hoch bei 224,55 Euro, müssen aktuell nur noch 171 Euro pro Anteilsschein auf den Tisch gelegt werden. Im Chart lässt sich dabei eine Abwärtstrendgerade (schwarz) einzeichnen, welche die Notierung immer wieder auf der Oberseite deckelt. Wir würden hier weiter die Kursentwicklung abwarten und erst bei Break der Trendlinie nach oben erneut aktiv werden.

Allianz Tageschart

