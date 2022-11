Allianz: Neigt sich der Höhenflug nun dem Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der im DAX gelistete Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte Ende September im Bereich um 159 Euro einen Boden ausbilden (siehe Chart unten).

Im Anschluß daran startete eine Aufwärtsbewegung, welche bis dato noch anhält und die Notierung bis an die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) heranführte. Diese fungiert als kräftiger Widerstand, den es nun gilt zu überwinden. Ob dies jetzt bereits im ersten Anlauf klappt, erscheint zumindest fraglich, da das Wertpapier deutlich überkauft ist und so mit einer Verschnaufpause gerechnet werden muß. Am frühen Donnerstag notiert die Allianz zur Stunde bei 184,70 Euro.



Allianz Tageschart





