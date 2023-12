Allianz: Erwartetes KGV 2025 aktuell bei 8,92!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Den Bullen ist es zu verdanken, dass am 12. Dezember 2023 bei 246,25 Euro ein neues All Time High markiert wurde. Sinken die Zinsen leicht, könnte dies den Anleihestock der Allianz aufwerten und sich in weiterer Folge positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Der Versicherer Allianz begegnet den Preissteigerungen in der Rückversicherung. Um Großrisiken mit einer bisher selten genutzten Finanzierungsmethode abzusichern, hat der DAX-Konzern aus München erstmals seit zehn Jahren eine sogenannte Katastrophenanleihe begeben. Professionelle Anleger können damit auf die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe in einem bestimmten Zeitraum wetten. Man geht ein hohes Risiko ein, bekommt aber im Gegenzug die Chance auf eine hohe Rendite. Diese wird fällig, wenn alles ruhig bleibt. Im Katastrophenfall geht der Einsatz jedoch komplett verloren. Mit der Anleihe im Volumen von 250 Millionen Euro sichert die Allianz Sturmrisiken in Europa für den Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2026 ab. In der Branche heißt es, dass die Absicherung solcher Großrisiken durch eine Katastrophenanleihe mittlerweile teilweise günstiger sei als traditionell Rückversicherungsschutz von Unternehmen wie Munich Re oder Swiss Re.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Februar 2022. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höher Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse überproportional betroffen sein könnte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab 23. Januar 2023 eine Seitwärtsrange aus, die erst am 12. September 2023 nach oben hin durchbrochen worden ist. Mittlerweile hat der Kurs am 5. Dezember 2023 das alte All Time High überflügelt und ein neues All Time High am 12. Dezember 2023 bei 246,25 Euro markiert. Die Überwindung des alten All Time Highs war beim 4. Versuch im Zeitraum seit 9. Februar 2022 überfällig. Sollte aktuell das Zinsniveau ein wenig zurückgehen, kann der Anleihen-Bestand der Allianz aufwerten, was dem Kurs im neuen Jahr zugutekommen könnte.

Allianz SE St. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

246,25 // 268,01 Euro

Unterstützungen:

234,55 // 222,85 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB44VL) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Allianz-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,30 profitieren. Das Ziel sei bei 268,01 Euro angenommen (8,13 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 228,65 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,20 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB44VL

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,59 – 5,60 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

186,78 Euro

Basiswert:

Allianz SE St.

KO-Schwelle:

186,78 Euro

akt. Kurs Basiswert:

242,60 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,13 Euro

Hebel:

4,30

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



