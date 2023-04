Allianz: Breakout-Setup beim Versicherungskonzern aus München!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Bullen wünschen sich mehr Handelsvolumen bei der Allianz-Aktie (ALV)! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: ALV ISIN: DE0008404005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Versicherungsriesen aus der bayerischen Landeshauptstadt steigerte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um beinahe 27 Prozent. Nachdem im März der 200-Tagedurchnitt deutlich unterschritten wurde, haben sich die letzten drei Tageskerzen jetzt im Bereich der gleitenden Durchschnitte festgesetzt. Nach unten ist die Range mit einer kleinen Kurslücke abgegrenzt.

Chart vom 03.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 212.95 EUR

Meinung: Die Allianz konnte im Jahr 2022 einen Umsatz von 148.5 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 5.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dem Aufsichtsrat wird eine Dividende von 11,40 Euro je Aktie vorgeschlagen, was 60 Cent mehr als im Vorjahr wäre und die Dividendenrendite auf 5.67 Prozent steigen ließe. Bei den Analysten wird das Wertpapier derzeit positiv eingeschätzt und mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Gerade bei Großkunden oberhalb 10 Millionen EUR Versicherungssumme will man künftig mit dem Markenauftritt als „Allianz Commercial“ einheitlich auftreten.

Setup

Mögliches Setup: Ideal wäre jetzt eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung vor dem Triggern und ein Anstieg des zuletzt sehr schwachen Handelsvolumens. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 1. März. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 12. Mai auf der Agenda, so dass ein mehrwöchiger Long-Trade interessant sein könnte. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALV.

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2023

