Allianz – Abwärtstrend ist nach oben durchbrochen!

Die Aktie von Allianz hat den seit Ende April 2022 gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Die Entspannung am Anleihemarkt und zuletzt überraschend guten Unternehmens- und Wirtschaftsdaten gaben den Aktienmärkten seit Mitte Juli Auftrieb. Von dieser Entwicklung profitierte auch die Aktie des Versicherungsriesen. Morgen werden die Münchener Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Dabei hat die Allianz im ersten Halbjahr diesen Jahres schwere Rückschläge zu verkraften. So wurde die Mehrheit am Russlandgeschäft verkauft. Dies wird das Ergebnis voraussichtlich mit 400 Millionen Euro belasten. Nach dem Hedgefonds-Skandal in den USA muss sich die Fondstochter Allianz Global Investors zudem für zehn Jahre aus den USA zurückziehen. Vor diesem Hintergrund wurde der Bereich nun verkauft. Experten rechnen dadurch mit Gewinneinbussen von weniger als 100 Millionen Euro. Hinzu kommen eine Strafe und Entschädung von knapp 5,85 Milliarden US-Dollar.

Bei der Vorlage der Q1-Zahlen hielt das Management noch am Ziel fest, im Gesamtjahr einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau zu erreichen. Im ersten Quartal lag es nur knapp darunter. Für das abgelaufene Quartal liegen die Erwartungen der Analysten im Bereich des Vorjahres. Morgen werden die Fakten auf den Tisch gelegt.

Chart: Allianz

Widerstandsmarken: 184,00/187,10 EUR

Unterstützungsmarke: 170,10/173,80 EUR

Die Aktie von Allianz hat den seit Mitte April 2022 gebildeten Abwärtstrend Ende Juni nach oben durchbrochen. In den zurückliegenden Tagen hat das Papier den Ausbruch bestätigt und deutet gar einen leichten Aufwärtstrend an. Im Bereich zwischen EUR 184,00 und 187,10 findet die Allianz-Aktie eine starke Widerstandszone. Viele Bullen werden möglicherweise warten bis diese Hürde genommen ist. Auf der Unterseite hat die Aktie zwischen EUR 170,10 und 173,80 eine solide Unterstützungszone gebildet.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Barriere

Finaler Bewertungstag Bemerkung Allianz Cap-Anleihe mit 90 Prozent Mindestrückzahlung HVB6YG* 101,00 %** – 23.08.2027 max. Rückzahlungsbetrag 1.760 EUR Allianz Express Aktienanleihe Protect HVB6YA*** 101,25 %** 60 %***** 08.09.2025 Zinssatz 4,8 % p.a.

Bonus-Cup-Zertifikat auf die Aktie von Allianz für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Allianz HB6BJU 217,54 150,00 250,00 17.03.2023 Allianz HB6BJZ 221,51 150,00 280,00 16.06.2023

