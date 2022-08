Alles ist Kupfer

Für Robert Friedland, eine der bedeutendsten Personen in der Bergbauwelt, ist Kupfer "ein nationales Sicherheitsproblem"

Friedland, seit letztem Jahr in die American Mining Hall of Fame aufgenommen, sieht das Horten von Kupfer für die nationale Sicherheit von größter Bedeutung. Und die Aussagen eines Mannes, der als bester Förderer in der Bergbauindustrie (2021), als technologischer Innovator und Unternehmensgründer bezeichnet wird, finden Beachtung. Friedland gehört zu den prominentesten Stimmen in Sachen Energiewende und Elektrifizierung.

Die Verarbeitung von Kupfer zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Es gehörte zu den ersten Metallen, die die Menschheit entdeckte. Da die Verarbeitung von Kupfer einfach war, wurde es von den ältesten Kulturen genutzt („Kupferzeit“). Kupfer ist heute ein entscheidender Bestandteil der Zukunft als Strom- und Wärmeleiter. Vom einfachen Stromnetz über Windkraftanlagen bis zu den Elektrofahrzeugen ist das rote Metall notwendig. Weltweit wird immer mehr Kupfer gebraucht werden. So gibt es bereits Prognosen, dass eine Tonne Kupfer mehr als 15.000 US-Dollar kosten wird. Problematisch für eine ausreichende Versorgung mit Kupfer könnte sich die mehrjährige Zeit der Unterinvestitionen erweisen. Projekte oder Erweiterungen bestehender Minen wurden oft verschoben. Einschränkungen betrieblicher Art im Zusammenhang mit der Pandemie haben zu einem Kapazitätsrückgang geführt. Noch drücken Konjunktursorgen aus China auf den Kupferpreis, aber auch dies wird sich wieder legen und Kupfer wird den verdienten Stellenwert als Metall der Zukunft erlangen. Gesellschaften, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, dürfen daher nicht außer Acht gelassen werden. Da wäre etwa Hannan Metals mit seinem Engagement in Peru. Mit einer der größten Landflächen dort legt Hannan Metals den Fokus auf Kupfer, Gold und Silber. In Mexiko kümmert sich Aztec Minerals um das Gold-Kupfer-Projekt Cervantes. Daneben gehören Aztec Minerals die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona mit Gold, Silber, Blei und Zink.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



