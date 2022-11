Alles nach Hause – und das am liebsten umsonst

Seven Senders Studie in sieben Ländern Europas liefert neue Erkenntnisse für Shopbetreiber

Berlin, 7. November 2022 – Die Ansprüche an die Nachhaltigkeit im Onlinehandel wachsen: Verbraucher möchten online gerne mit gutem Gewissen shoppen. Was sie selbst dazu beitragen können, wissen aber viele bisher nicht: Sie wählen den Anbieter meist danach aus, ob er kostenlos liefert, erwarten Retouren ohne Aufpreis und sind bei der Zustellung an Pickup-Punkte wie Paketshop oder Packstation zurückhaltend, obwohl sie Verkehrsaufkommen und Emissionen reduzieren würde. Wie Onlinehändler mit diesen hohen Erwartungen umgehen können – und welche Entwicklung im Meinungsbild Hoffnung macht, zeigt eine aktuelle Studie von Seven Senders zu den Lieferpräferenzen von Onlineshoppern in sieben europäischen Ländern.