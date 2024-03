Aller guten Dinge sind drei: Das nächste Abnehm-Produkt kommt!

Der Februar neigt sich dem Ende und mit den in vielen Teilen Deutschlands wieder steigenden Temperaturen kommen so langsam auch die Frühlingsgefühle hoch. Mit Blick auf die kommenden Monate wird es also Zeit, wieder ein bisschen an seiner Figur zu arbeiten.

Viele Menschen versuchen das seit Jahren vergeblich, weshalb sie auf externe Hilfe angewiesen sind. Das ist genau der Grund, warum die so genannten Abnehmpräparate gerade so boomen. Nach Novo Nordisk und Eli Lilly könnte nun eine dritter Pharmakonzern ein entsprechendes Produkt auf den Markt bringen.

Der vergleichsweise kleine Branchenplayer Viking Therapeutics hat in dieser Woche positive Ergebnisse einer Phase-2-Studie für ein Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes bekannt gegeben. Während die Aktie daraufhin ein Rekordhoch markieren konnte, nutzte das Unternehmen das gute Umfeld, um sich über eine Kapitalerhöhung frische Liquidität in Höhe von 550 Millionen Dollar zu besorgen. Ein kluger Schachzug der Firmenlenker. Bei wikifolio.com hatten einige Trader die Aktie schon länger auf dem Zettel, so dass es nach den jüngsten Nachrichten und dem Kursplus von 150 Prozent in nur zwei Tagen vermehrt zu Gewinnmitnahmen kam. Das aktuelle Trading-Sentiment bei Viking Therapeutics zeigt den leichten Verkaufsüberhang:

Trading-Sentiment:

Realisierte Gewinne von über 120 Prozent

Christian Scheid (Scheid) hatte die Aktie schon Ende des vergangenen Jahres in sein wikifolio Special Situations long/short aufgenommen, weil er das Unternehmen aufgrund seiner interessanten Forschungsbereiche (Adipositas und Fettleber) als potenziellen Übernahmekandidaten betrachtet hatte. Nach zwei erfolgreichen Kurzfrist-Trades hielt die Aktie vor etwas mehr als einer Woche erneut Einzug in sein Musterdepot, was sich als verdammt gutes Timing herausstellen sollte. Zumal der Trader nach ersten Teilverkäufen einen kurzzeitigen Rücksetzer noch mal zur Aufstockung der Position nutzte. Die nachgekauften Stücke wurden nur einen Tag später mit 24 Prozent Gewinn verkauft. Der Rest bescherte ihm sogar ein Plus von über 120 Prozent. Obwohl Scheid mit einem anhaltend positiven Newsflow rechnet, steht er bei der Aktie aktuell erst mal wieder an der Seitenlinie und wartet auf die nächste günstige Gelegenheit zum Einstieg.

Das wegen eines Reverse Splits bei einem der Depotwerte aktuell für einen kurzen Zeitraum nicht investierbare wikifolio wies zu Wochenbeginn eine Performance von 614 Prozent aus, was einem durchschnittlichen Plus von 21 Prozent pro Jahr entspricht. Vor allem dank der Kursgewinne bei Viking Therapeutics können sich investierte Anleger aber wohl auf noch höhere Notierungen einstellen. „Das wikifolio dürfte deutlich höher wieder in den Handel einsetzen, und zwar um 750 Euro“ kommentierte der Trader gestern mit Blick auf seine internen Berechnungen.

Buchgewinne von fast 180 Prozent

Sogar schon im Mai 2023 hatte wikifolio Trader Arne Briest (ArBriest) Viking Therapeutics als Übernahmekandidaten auserkoren. Die damals für sein wikifolio Healthcare Demography aufgebaute Position war allerdings recht klein und wurde kurz nach einer deutlichen Aufstockung Ende Januar mit kleinem Gewinn auch schnell wieder verkauft. Zu seinem Glück stieg der Trader kurz danach allerdings erneut ein, so dass er die Rallye der Aktie nun doch noch voll mitnehmen konnte. Nach einem Buchgewinn von aktuell fast 180 Prozent ist der Titel die viertgrößte Position in dem Portfolio. Noch höher gewichtet sind u.a. die beiden Kontrahenten Novo Nordisk und Eli Lilly.

„Die Veröffentlichung der Phase 2 stärkt die Datenlage und die Übernahme-Spekulationen. Nach meiner Bewertung ist Viking Therapeutics die Beobachtung wert“, kommentierte der Trader am Dienstag, nahm dann aber zumindest bei einem kleinen Teil der Position trotzdem einen Gewinn von zu diesem Zeitpunkt noch 130 Prozent mit. Das vor über elf Jahren eröffnete wikifolio kommt seitdem auf eine durchschnittliche Jahresperformance von gut 17 Prozent. Der Trader setzt hier auf Aktien von Unternehmen, die seiner Meinung nach „vom demographischen Wandel und grundlegenden Trends im Bereich Medizintechnik oder Pharma profitieren werden“.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.