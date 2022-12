Alle Augen sind auf den CPI gerichtet

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

In Asien liegen die Aktienmärkte zaghaft im Plus, während Europa und die USA einen ähnlich bescheidenen Start in die hektischen 72 Stunden an den Märkten erwarten.

Die Entscheidung der US-Notenbank im Dezember beherrscht nun schon seit vielen Wochen die Gedanken der Händler, während die Stimmung an den Märkten davon abhängt, wie kleine Veränderungen bei verschiedenen Datenpunkten das Ergebnis der Sitzung beeinflussen.

Wenn eine Sitzung oder ein Ereignis einen derartigen Hype auslöst, kann sie/es oft enttäuschen und zu einer Art Antiklimax werden, aber ich bin nicht sicher, dass das diesmal der Fall sein wird. Es ist nicht so sehr die Entscheidung selbst, sondern das, was sie begleitet, das die Weichen für das nächste Jahr stellen wird.

Lange Zeit lautete die Frage, ob die Fed die Zinsen in eine Rezession hinein erhöhen wird. Sie ist nach wie vor davon überzeugt, dass eine weiche Landung möglich ist, und die robusten Wirtschaftsdaten haben dies bestätigt. Leider hat dieselbe Robustheit auch für weitere Zinserhöhungen und einen höheren Leitzins gesprochen.

Die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes im letzten Monat gab den Anlegern die Hoffnung, dass der Rückgang der Inflation nicht so allmählich vonstatten gehen würde, wie es befürchtet worden war. Leider waren einige Daten seither nicht so günstig - vor allem die Lohnkomponente des Arbeitsmarktberichts - so dass nun viel von der heutigen Veröffentlichung abhängt. Eine weitere Zahl, die unter den Prognosen von etwa 7,3% im Jahresvergleich liegt, könnte die Aufregung wieder anheizen.

Arbeitsmarktdaten halten den Druck auf die BoE aufrecht

Das Pfund ist nach der Veröffentlichung der britischen Arbeitsmarktdaten, die den Markterwartungen entsprachen, relativ stabil. Die Arbeitslosigkeit stieg geringfügig auf 3,7%, während die Löhne um 6,1% stiegen. Die Daten deuten zwar auf eine gewisse zusätzliche Flaute auf dem Arbeitsmarkt hin, aber die Lohnzahlen - obwohl sie weit hinter der Inflation zurückbleiben - werden der BoE Sorgen bereiten und dafür sorgen, dass sie kurzfristig fest auf der Bremse bleibt.

Rückschlag

Die Ölpreise ziehen am Dienstag wieder an. Brent nähert sich der Marke von 80 $ pro Barrel und WTI der Marke von 75 $. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer weiteren Lockerung der Covid-Beschränkungen in China, einer drohenden Verringerung der russischen Fördermenge als Reaktion auf die Preisobergrenze der G7, einer Störung der Keystone-Pipeline in den USA und der Zusage von US-Käufen um die 70 $.

Das ist eine Menge an unterstützenden Faktoren für den Preis, selbst in einem Umfeld, das auf ein Überangebot hinzudeuten scheint. Plötzlich scheint es mehr Aufwärts- als Abwärtsrisiken zu geben, so dass die Preise auf absehbare Zeit unter die 70 $-Marke rutschen könnten.

Erwartung der CPI-Daten

Gold bleibt in Erwartung der Verbraucherpreisindexdaten in einer Konsolidierung. Die Veröffentlichung der Daten im letzten Monat hatte den Goldpreis aufgrund einer vielversprechenden Fed-Erklärung und des Arbeitsmarktberichts nach oben getrieben. Natürlich waren die jüngsten Daten nicht ganz so optimistisch für das gelbe Metall, aber ein schwächerer Inflationswert heute könnte es vor der morgigen Fed-Entscheidung wieder auf Kurs bringen. Die wichtigste Marke nach oben bleibt $1.810, wobei Gold bei $1.780 etwas Unterstützung findet.

Ruhig trotz FTX-Entwicklungen und Binance-Sorgen

Bitcoin handelt weiterhin um die $17.000, unbeeindruckt von den Berichten über die Verhaftung von Sam Bankman-Fried und einer möglichen Anklage wegen Geldwäsche gegen Binance. Abhebungen auf der Plattform verdeutlichen die Unsicherheit und das erschütterte Vertrauen in den Raum, eine Verzweiflung, nicht in ein weiteres FTX-Ereignis verwickelt zu werden. Auch wenn die Situation ganz anders aussieht. Aber so ist das mit der Angst, vor allem in einer Situation, in der das Vertrauen so stark beschädigt ist, wie in den letzten Wochen.

