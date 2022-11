Alle Augen sind auf den Arbeitsmarktbericht gerichtet

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Es war eine weitere faszinierende Woche an den Finanzmärkten, und sie ist noch nicht zu Ende, denn der US-Arbeitsmarktbericht steht noch aus, und die Zinssätze sind noch unsicher.

Die Fed-Sitzung am Mittwoch ließ die Anleger ein wenig den Kopf schütteln. Was als Schlüsselmoment gedacht war, wurde schnell zu etwas ganz anderem: ein Eingeständnis, dass die Märkte mehr einpreisen müssen. Die Zentralbank hat mit der einen Hand gegeben und mit der anderen genommen, und die Anleger mussten einmal mehr schmollen.

Aber vielleicht ist die Erkenntnis positiver, als die Märkte glauben machen wollen. Indem sie ihre Straffung (wahrscheinlich) im Dezember zurückfährt, verschafft sich die Zentralbank Zeit, bis sich die Daten verbessern und eine niedrigere Schlussrate rechtfertigen. Möglicherweise befürchtete die Fed, dass ein langsameres Tempo - oder ein "dovish pivot" - die falsche Botschaft aussenden und die Märkte überreagieren würden, was ihre Straffungsbemühungen untergraben würde. Durch die Hinzufügung des Vorbehalts bezüglich der Schlussrate hat sie die Märkte auf Trab gehalten und der Fed mehr Zeit verschafft.

Vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel hinein, aber mal ehrlich, wer tut das nicht zu diesem Zeitpunkt? Tatsache ist, dass das Tempo der Straffung langsamer sein wird und die Fed in der Lage sein wird, die Geldpolitik weiterhin restriktiv zu gestalten, aber auf eine potenziell weniger schädliche Art und Weise, die mehr Einblick in die Wirtschaft ermöglicht. Dies verleiht den Daten, die die Schlussrate senken und das Tempo der Straffung weiter verlangsamen könnten, jetzt zusätzliche Bedeutung.

Zwar werden alle Daten genau beobachtet werden und in die Entscheidungsfindung der Fed im Dezember einfließen, doch die beiden wichtigsten Veröffentlichungen sind zweifellos der Inflations- und der Arbeitsmarktbericht. Und davon werden wir im Laufe des heutigen Tages jeweils zwei erhalten, wobei der erste der Oktober-Arbeitsmarktbericht sein wird.

Es ist unnötig zu sagen, dass die Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung etwas nervös sind. Nicht nur, dass Powells Vorbehalt unerwartet kam und von den Anlegern nicht gern gesehen wurde, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor äußerst gesund, was bedeutet, dass der heutige Bericht wahrscheinlich wieder einmal sehr heiß sein wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die Anleger beginnen, die Aussagen der Fed am Mittwoch als positiv zu bewerten.

China-Gerüchte beflügeln die Ölpreise

Die Ölpreise ziehen zum Ende der Woche wieder an, da immer wieder Gerüchte über Chinas Pläne auftauchen, bestimmte Covid-Beschränkungen zu lockern und damit den ersten großen Schritt weg von der Null-Covid-Politik zu machen. Natürlich ist dies im Moment reine Spekulation, und das gestrige Dementi der Nationalen Gesundheitskommission scheint auf taube Ohren gestoßen zu sein, aber das scheint den Ölpreis nicht von seiner Rallye abzuhalten. Auch die Aktien in China und Hongkong haben sich nicht schlecht entwickelt.

Natürlich gibt es auf dem Ölmarkt nach wie vor zwei dominierende Kräfte: die Wirtschaftsaussichten und die OPEC+. In dieser Woche gab es weitere düstere Prognosen: Die britische Notenbank deutete an, dass dem Vereinigten Königreich eine zweijährige Rezession bevorstehen könnte. Auch wenn es in anderen Ländern nicht so schlimm ist, bleiben die globalen Wachstumsaussichten schwach. Der Ölpreis ist in den letzten Wochen gestiegen, bleibt aber letztlich ungefähr in der Mitte der Spanne von 90 bis 100 $.

Vorläufig höher

Gold wird am letzten Tag der Woche vorläufig höher gehandelt, nachdem es am Donnerstag die Tiefststände vom September und Oktober getestet hatte. Das gelbe Metall hat durch das Eingeständnis der US-Notenbank bezüglich des Leitzinses einen weiteren Rückschlag erlitten, scheint sich aber vorerst zu halten. Ein heißer Arbeitsmarktbericht könnte heute den letzten Nagel in den Sarg schlagen, wobei die Unterstützung um 1.620 $ ernsthaft unter Druck geraten könnte. Darunter könnte die Marke von 1.600 $ der Schlüssel sein.

Die bisherigen Kursgewinne sind jedoch beeindruckend, wenn nicht sogar ein wenig überraschend. Nach dem Rückschlag vom Mittwoch ist ein Anstieg von mehr als 1 % im Vorfeld des möglicherweise erneut anstehenden Arbeitsmarktberichts sicherlich gewagt. Sollte er in der Folgezeit die Marke von 1.680 $ durchbrechen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass eine Erleichterungsrallye im Gange ist.

Optimismus im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts

Der Bitcoin erholt sich im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts zusammen mit anderen Risikoanlagen. Ob er in der Lage sein wird, diese Gewinne zu halten, wird natürlich von der Stärke des Berichts selbst abhängen, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Kommentare der Fed. Offensichtlich herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung, und bitcoin könnte erneut die 21.000 $-Marke ins Visier nehmen, wo er Ende Oktober auf Widerstand stieß. Sollte es natürlich nicht gelingen, diese Gewinne zu halten, könnte die 20.000 $-Marke erneut unter Druck geraten.

