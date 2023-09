Alle Achtung! Volltreffer in der Welt der Mega-Mineralisierung systemrelevanter Rohstoffe!

die International Energy Agency (IEA) schlägt Alarm! Denn bis 2030 müssen weltweit voraussichtlich mindestens 60 neue Nickelminen erschlossen sein. Der Grund dahinter ist klar, nämlich der atemberaubende Nickelverbrauch aufgrund der Entwicklung der E-Mobilität.

Doch während sich die Elektromobilität in atemberaubenden Tempo vervielfacht, kämpft die Bergbauindustrie mit einem sich rasant vergrößernden Angebotsdefizit. Wenn man sich vor Augen führt, dass sich die Anzahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge in den Jahren von 2012 bis 2022 weltweit verhundertfachte, kann man sich das Problem mit dem Nickelnachschub-Verbrauch vielleicht etwas besser vorstellen.

Ein Anstieg von 125.000 auf fast 11 Millionen Einheiten innerhalb eines Jahrzehnts ist schon eine Kampfansage an die Rohstoffproduzenten, die schon am Limit produzieren. Und der Wahnsinn, so scheint es, beginnt gerade erst richtig. Denn schon in den kommenden ZWEI Jahren, also bis 2025, soll sich die Anzahl der Elektroauto-Zulassungen erneut mehr als verdoppeln, auf dann mindestens 23 Millionen Einheiten pro Jahr. Die Elektromobilität ist auf einem unaufhaltsamen Vormarsch, der nicht die geringsten Anzeichen von Schwäche zeigt.

Aber kann der rasante Aufstieg der Elektromobilität wirklich in diesem Tempo weitergehen? Schon jetzt herrscht ein dramatisches Angebotsdefizit bei mehreren Schlüsselmetallen, die für die Herstellung von Batterien unabdingbar sind. Nickel, Lithium und Kobalt stehen ganz besonders im Fokus dieser Knappheit, neben Kupfer und Zinn.

Das Dilemma ist offensichtlich: Im Jahr 2021 wurden beispielsweise 436.000 metrische Tonnen Lithium gefördert, wobei die Nachfrage nach 465.000 metrische Tonnen schon 29.000 metrische Tonnen darüber lag. Diese prekäre Lage hat bereits zu erheblichen Preisanstiegen geführt, dass kein geringerer als der Vater der E-Mobilität, der Tesla-Chef Elon Musk im Jahr 2020 schon förmlich darum gebettelt hat, dass Bergbauunternehmen neue Nickelminen entwickeln. Das verdeutlicht definitiv die Dringlichkeit nach diesem Metall!

Für Investoren eröffnet sich daher eine nahezu einmalige Investmentgelegenheit. Um in die Welt der Batteriemetalle zu investieren, bedarf es nicht viel, außer vielleicht ein Investment in Canada Nickel (WKN: A2P0XC), die ganz vorne mit dabei sind, die zukünftige Nickelnachfrage zu beliefern und somit von diesem explosiven Markt zu profitieren. Nickel ist der Schlüssel zu effizienteren und leistungsfähigeren Batterien, und für Investoren damit eine „Goldgrube“!

Mit den neuesten fünf Ergebnissen von insgesamt acht Bohrungen auf seinem ‚Mann Northwest Claim‘ im hochgradigen Timmins-Nickelgebiet in Ontario, schickt sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wieder einmal an, die erste Liga der Nickelmarkt-Player anzuführen. Insgesamt durchschnitten gleich mehrere Bohrungen hunderte von Metern mit mineralisiertem Peridotit mit geringem Dunit-Anteil, sodass unterm Strich eine mineralisierte Streichlänge von sagenhaften 2,7 km steht. Als „Zugabe“ bleibt das Ziel weiterhin in alle Richtungen offen – auch für künftig zu entdeckendes, großartiges Potenzial.

Zu diesen grandiosen Erkenntnissen gesellt sich zudem, dass sich das ‚Mann Northwest‘-Areal als sprichwörtlicher „Big Foot“ präsentiert, was den geophysikalischen Fußabdruck betrifft. Der nämlich ist mit 6 km² mehr als dreimal so groß wie jener von Canada Nickels eigentlichem Flaggschiffprojekt ‚Crawford‘!

Und dieses „sitzt“ wohlgemerkt auf fantastischen 1,4 Milliarden Tonnen ‚gemessene und angezeigte‘-Ressourcen mit 0,24 % Nickel und zusätzlich 670 Millionen Tonnen ‚abgeleitete‘-Ressourcen mit 0,23 % Nickel, was es längst in die Top 5 der weltweit größten Nickelsulfid-Depots katapultiert hat.

‚Best-of‘ der Bohrlöcher fördert bombastisches Potenzial zutage!

Ein detaillierter Blick auf das imposante ‚Best-of‘ der ‚Mann Northwest‘-Bohrlöcher gießt das großartige Potenzial in imposante Gehalte.

So lieferte Bohrloch MAN23-02 beispielsweise erstklassige 0,26 % Ni über eine Kernlänge von 210 m, inklusive 0,31 % Nickel über 33 m und endete sodann in 0,52 g/t Pt (Platin) und Pd (Palladium) über 29 m!

Wie die folgende Tabelle zeigt, konnten aber auch die anderen Bohrlöcher Gehaltvolles zutage fördern.

Besonders hervor stechen auch noch die Bohrungen MAN23-04 und 05 mit 0,18 % Ni über 301,5 m, gefolgt von 0,41 g/t Pt+Pd über 16 m, respektive großartigen 0,20 % Ni über 366,5 m, einschließlich 0,44 g/t Pt+Pd über 11,0 m!

Ebenso gehaltvoll wie die diese Ergebnisse der ersten fünf Bohrungen, werden bestimmt auch die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse der anderen drei Bohrlöcher ausfallen.

Insgesamt gibt es also auf dem 22 km östlich von ‚Crawford‘ liegenden ‚Mann Northwest‘-Areal, an dem Canada Nickel die Option einer 80 %igen Beteiligung hält und das aktuell im Besitz von Noble Minerals ist, noch viel Hochgradiges zu entdecken.

Emission von 61.982 Stammaktien und Turbo bei Optionsvereinbarung für hochgradige ‚Claims‘!

Neben der Veröffentlichung der außergewöhnlichen Bohrergebnisse von ‚Mann Northwest‘ kündigte Canada Nickel zudem die Emission von insgesamt 61.982 Stammaktien zu je 1,15 CAD pro Stammaktie an. Mit dem Erlös werden Verpflichtungen gegenüber einem Dienstleister in Höhe von insgesamt 71.280 CAD beglichen.

Außerdem meldet Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine Änderung der am 02. Februar 2022 abgeschlossenen Optionsvereinbarung. Dabei soll die Ausübung einer Option auf eine 100 %ige Beteiligung an ausgesuchten Bergbau-‚Claims‘ in der hochgradigen Provinz Ontario beschleunigt werden. Das wiederum geschieht dadurch, dass Canada Nickel den Restbetrag der zuvor angekündigten Aktien- und Barzahlungen, die im Rahmen der Option fällig wurden, vorstreckt, ohne zusätzliche Explorationsausgaben vornehmen zu müssen.

Fazit: Nächster ‚Big Foot‘ in Canada Nickels Portfolio!

Für Mark Selby, CEO von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), reihen sich die Erfolgsbohrungen von ‚Mann Northwest‘ nahtlos in die bisher verkündeten Rekord-Resultate in Canada Nickels hochgradigen ‚Timmins Nickel Distrikt‘ ein!

Die von ‚Mann Northwest‘ gelieferten Ergebnisse untermauern eindrucksvoll, wie groß das Potenzial dieses Grundstücks ist. Zudem konnte die Mineralisierung um satte 1.100 m auf jetzt sensationelle 2.650 m erweitert werden, was ‚Mann Northwest‘-Zugang zum exklusiven Club jener elf Grundstücke verschafft, die eine größere Zielfläche als ‚Crawford‘ aufweisen. Umso großartiger ist es, dass die bestätigten Gehalte der ersten fünf Bohrungen die kühnsten Erwartungen vollumfänglich übertreffen und das Unternehmen jetzt mit Spannung und Vorfreude auf die Auswertung der Untersuchungsergebnisse der anderen drei Bohrlöcher blicken kann, während die Elektromobilität die Welt im Sturm erobert.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht bereit, mit seinem riesigen Projekten die Versorgungslücke bei Nickel zu verringern und Investoren auf die Reise zu einem sauberen, grünen und profitablen Zukunftsmarkt mitzunehmen. Verpassen Sie nicht die Chance, von diesem unvergleichlichen Boom zu profitieren. Denn eins ist für uns klar, Canada Nickel wird definitiv die Zukunft der Batteriemetalle gehörig mitgestalten.

Quellen: Canada Nickel und eigener Research. Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das Unternehmen! Intro-Bild: stock.adobe.com

