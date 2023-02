Alibaba: Was die guten Quartalszahlen für den Chart bedeuten

Freitag, 24. Februar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute soll es um die Papiere der chinesischen Alibaba Group Holding Ltd. (WKN: A117ME) gehen. Die Notierungen brechen in der zweiten Wochenhälfte extrem ein! Kurs von Alibaba am Freitag, 24. Februar 2023 (18:00 Uhr MEZ) an der Börse in New York: 89,57 USD (-4,9%).

Die Company

Die Alibaba Group Holding Limited ist ein Unternehmen mit Sitz in Hangzhou/China. Es wurde im Jahre 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet. Die Company betreibt u. a. die gleichnamige B2B-Plattform alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist – nach eigenen Angaben – die größte IT-Firmengruppe Chinas. Fundamental betrachtet liegt die Alibaba-Aktie mit einem KGV(2024e) von ~15,1 auf einem relativ gesunden Niveau. Das Gros der Analysten bewertet die Alibaba-Aktie als positiv – doch der Titel bleibt hoch spekulativ!

Die Hintergründe

Die Alibaba Group Holding Ltd. hat am Donnerstag Quartalszahlen veröffentlicht. Diese fielen besser aus, als erwartet: Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 19,26 CNY. Die Erwartungen lagen bei nur ~16,65 CNY.

Die Ausgangslage

Die positiven Geschäftszahlen trieben die Alibaba-Aktie am Donnerstag – im Tagesverlauf – um mehr als sieben Prozent nach oben. Ein dickes Plus, welches sich bis Handelsende in New York in ein Minus von 0,7 Prozent wandelte – obiger Tageschart zeugt mit einer großen, schwarzen Kerze davon- »Sell on good news«, so die Strategie der Anleger: »Gute Nachrichten verkaufen!«. Dies zeigt die hohe Nervosität der Anleger, wenn es um chinesische Aktien-Investments geht. Damit erweist sich die 100-USD-Marke weiterhin als harter Widerstand nach oben. Mit Donnerstags-Tiefstkursen von 92,13 USD wurde die 200-Tagelinie bereits nach unten hin getestet; die Freitagskurse lagen sogar unterhalb von 90 USD.

Die Prognose

Die 200-Tagelinie als Unterstützung ist am Freitag gefallen! Mit ihrem nahezu waagrechten Verlauf verlor sie ohnehin an Tragfähigkeit – ein Durchbruch nach unten war absehbar. Unten abgebildet: Der Monatschart. Dieser gewährt Einblick in das übergeordnete Trendverhalten der Alibaba-Aktie. Gut erkennbar: Die nach wie vor intakte Abwärtstrendlinie (A). Diese hält eine nachhaltige Kurserholung der Alibaba-Kurse in Schach. Nun kommt es darauf an, ob die 200-Tagelinie als Unterstützung – längerfristig(!) tatsächlich hält – oder ob ein neuerlicher Rückschlag in Richtung 84,35 / 75,00 USD droht.









Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch Alibaba als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite